Ekran kartı fiyatları düşüyor! - Son Dakika
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Ekran kartı fiyatları düşüyor!

05.09.2022 19:59
Ekran kartı fiyatları düşüyor!

NVIDIA, RTX 40 serisini tanıtmaya hazırlanıyor. Hemen öncesinde ise RTX 30 stoklarını eritecek. Peki ekran kartı fiyatları ne kadar düştü?

NVIDIA, RTX serisi sayesinde geçtiğimiz birkaç yılı oldukça verimli geçirdi. Özellikle RTX 30 serisi ekran kartlarında sunduğu kripto para madenciliğini engelleyen yazılımla birlikte piyasadaki stok problemlerini de bir miktar aşmayı başardı. Şimdiyse RTX 40 serisini piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Hemen öncesinde ise ekran kartı fiyatları düşüşe geçti.

Ekran kartı fiyatları ne kadar düştü?

NVIDIA, bu yıl bitmeden RTX 40 serisi ekran kartlarının tepe modellerini pazara sunma niyetinde. Hemen öncesinde ise stoklarında büyük yer kaplayan RTX 30 serisini elden çıkarmak istiyor. Bu da ekran kartı fiyatları açısından olumlu bir gelişme yarattı.

Ekran kartı fiyatları düşüyor!

RTX 30 serisi özellikle yaz aylarında oldukça büyük talep gördü. Fakat yıl sonuna kadar benzer satış verilerini görmemiz oldukça muhtemel. Zira bir dönem tedarik ve üretim problemleri ile çip krizi benzeri sorunlar nedeniyle ekran kartı fiyatları 3-4 katına kadar çıktı.

Nvidia doğruladı! RTX 40 ailesi yakında geliyor

Örneğin RTX 3090 Ti ilk çıktığı dönemde piyasada bulmak neredeyse imkansızdı. Stoklar yenilendiğinde ise 3 bin dolar seviyesinde bir etikete sahip oluyordu. Fakat şu anda 1099 dolar ve altı fiyatlara almak mümkün. Buna benzer bir şekilde RTX 3090'ın fiyatı 960 doların altına ve RTX 3080 Ti fiyatı 739 dolara kadar geriledi.

Dolayısıyla önümüzdeki günlerde ekran kartı pazarında oyuncular için güzel açıklıklar olacak. Tabii bu durumun etkisi ülkemize aynı gün yansımayacaktır. Fakat RTX 30 serisinin fiyatlarının bir süre giderek düşeceğini belirtelim.

RTX 4080, 12GB ve 16GB şeklinde 2 seçenekle geliyor

Bugün ortaya çıkan sızıntılara göre NVIDIA, RTX 4080 serisini biraz daha üzerinde duruyor. Bu cihazın satışa çıkacak son sürümlerinin 12GB/10 PCB ve 16GB/ 12 PCB şeklinde 2 farklı versiyonu olacağı belirtiliyor. RTX 4090 ise beklendiği gibi 24 GB/ 14 PCB olarak gelecek. Tabii bu durum ekran kartı fiyatları arasında büyük fark yaratmayacaktır.

Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı unutmayın!

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Kaynak: Shiftdelete

RTX 3090, Teknoloji, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Ekran kartı fiyatları düşüyor! - Son Dakika

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