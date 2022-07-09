Nvidia RTX 4000 serisinin tanıtımı RTX 3000'e takıldı!

RTX 3000 serisi ekran kartlarında stok fazlası sıkıntısı yaşayan Nvidia, yeni nesil ekran kartı için de sorunlarla karşılaşıyor. Daha öncesinde Temmuz ayında tanıtılacağı söylenen Nvidia RTX 4000 serisi ekran kartlarının lansman tarihi yaşanan satış sorunları nedeniyle ertelenebilir.

Nvidia RTX 4000 serisi ekran kartları için Aralık ayını bekleyeceğiz

Nvidia'nın yeni nesil Lovelace grafik kartlarının Aralık 2022'ye ertelenebileceği iddia edildi. Halihazırda RTX 3000 serisinin satışları konusunda çeşitli sıkıntılar yaşayan Nvidia'nın bu yüzden RTX 4000 ekran kartlarınının tanıtımını geciktirebileceği öngörülüyor.

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Son dönemde yaşanan sıkıntılar ile birlikte üreticilerin maliyetleri önemli oranda artmış durumda. Satıcılar da ellerinde kalan ekran kartlarını kar payını en düşük şekilde tutarak elden çıkarmayı hedefliyor. Firmalar böylece yeni nesil cihazlar için kendilerine yer açabilecek.

Bu durum da Nvidia üzerinde önemli bir baskı oluşturuyor. RTX 3000 modellerinin belli bir fiyat üzerinde alıcı bulmadan yeni nesil ekran kartlarının piyasaya sürülmesi Nvidia için pazarlama konusunda ilerleyen dönemde büyük sorunlar doğurabilir. Bu durumu da göz önünde bulunduran şirketin yeni nesil ekran kartlarının tanıtımı için bekleyeceği söyleniyor.

Durum böyle olunca RTX 3000'lerdeki stok fazlası ürünlerinin erimesi beklenecek gibi görünüyor. Bazı uzmanlar, RTX 4000'ler için en uygun zamanı Ekim ayı olarak gösterirken yeni nesil ekran kartı için Aralık ayını beklememiz gerektiğini söyleyen kişi sayısı da hiç az değil.

Görünen o ki yeni nesil Nvidia ekran kartlarını bu ay içerisinde göremeyeceğiz. RTX 4000 serisi için en erken tarih ise 2022 yılının sonbahar ayları gösterilebilir. Nvidia, mevcut ekran kartı serisinin satışlarına zarar vermeden, yeni nesil ekran kartını tanıtmak için en uygun tarihi belirleyecektir.

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