Nvidia RTX 4060 çıkış tarihi belli oldu: Güç tüketimi şaşırttı - Son Dakika
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Nvidia RTX 4060 çıkış tarihi belli oldu: Güç tüketimi şaşırttı

06.06.2022 12:12
Nvidia RTX 4060 çıkış tarihi belli oldu: Güç tüketimi şaşırttı

Nvidia RTX 4060 için hem iyi hem de kötü haberimiz var. RTX 4060 çıkış tarihi ve ihtiyaç duyacağı güçle ilgili bilgiler geldi.

Nvidia'nın orta-üst sınıfa hitap edecek olan yeni ekran kartlarıyla ile ilgili bilgiler gelmeye devam ediyor. Son sızıntıya göre Nvidia RTX 4060 güç tüketimi konusunda önceki modellerini açık ara önünde olacak. Ayrıca çıkış tarihi ile ilgili bazı iddialar bulunuyor.

Nvidia RTX 4060, elektrik faturalarını yakmaya geliyor

Nvidia'nın en çok beklenen ekran kartlarından biri olan RTX 4060'a dair sızıntıyı Twitter'dan Kopite7kimi isimli güvenilir bir kullanıcı yaptı. Kopite7kimi'nin açıklamasına göre RTX 4060, 220W TDP ile sunulan RTX 3070'den bile daha fazla güce ihtiyaç duyacak.

NVIDIA'dan ucuz ekran kartı bekleyenlere müjde!

Twitter'daki iddiayı doğru olarak kabul edersek orta-üst segmente hitap edecek olan RTX 4060 için minimum 220W'lık güç tüketimini gözden çıkarmak gerekiyor. RTX 2060'ın 160W ve RTX 3060'ın ise 170W güce ihtiyaç duyduğunu da göz ardı etmeyelim.

Nvidia RTX 4060 çıkış tarihi belli oldu: Güç tüketimi şaşırttı

Aslında Nvidia, GeForce xx70 ve xx60 serisinde minimum ihtiyaç duyulan güç miktarını kademeli olarak arttırdı, bundan dolayı da sızıntının doğru göründüğünü söylemek mümkün. Fakat artan güç ihtiyacının ekran kartı performansı için anlam ifade edip etmediği tartışma konusu.

GeForce RTX ve GTX serisinin bugüne kadar tanıtılan modelleri için güç tüketimi şu şekilde sıralandı:

GeForce RTX 4060: 220W+

GeForce RTX 3060: 170W

GeForce RTX 2060: 160W

GeForce GTX 1060: 120W

GeForce GTX 960: 120W

GeForce GTX 760: 170W

Nvidia RTX 4060 çıkış tarihi belli oldu: Güç tüketimi şaşırttı

Nvidia RTX 4060 çıkış tarihi Ocak 2023 olabilir

Nvidia RTX 4060 çıkış tarihi ile ilgili olarak bugüne kadar birkaç sızıntı yapıldı ve hepsi 2023'ün ilk çeyreğini işaret etti. Son raporlar ise daha kesin bir tarih vererek Ocak 2023'te düzenlenecek olan CES etkinliğini hedef gösterdi.

Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı unutmayın!

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Kaynak: Shiftdelete

Twitter, Nvidia, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Nvidia RTX 4060 çıkış tarihi belli oldu: Güç tüketimi şaşırttı - Son Dakika

Bu haber Shiftdelete tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Shiftdelete tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Shiftdelete kurumudur.

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