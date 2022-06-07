Nvidia üzgün: Intel Arc A730M benchmark testi sızdırıldı - Son Dakika
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Nvidia üzgün: Intel Arc A730M benchmark testi sızdırıldı

07.06.2022 16:12
Nvidia üzgün: Intel Arc A730M benchmark testi sızdırıldı

Çinli sosyal medya platformu Webio'da merakla beklenen Intel Arc A730M mobil ekran kartının benchmark test sonuçları paylaşıldı.

Intel, ekran kartı piyasasında rekabeti bir üst seviyeye taşımak için çalışmalarına devam ediyor. Intel Arc A730M modelinin benchmark test sonuçları ortaya çıktı.

Intel Arc A730M benchmark testi sızdırıldı

DG2-512 (ACM-G10) GPU ile karşımıza çıkan Arc A730M modeli, 24 adet Xe çekirdeğine sahip. Webio'da paylaşılan benchmark sonuçlarına göre Arc A730M, Nvidia RTX 3070 modelini geride bırakmayı başardı.

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Mobil ekran kartı olan Arc A730M, Intel 12. Nesil Alder Lake işlemciyle test edildi. 14 çekirdekli Core i7-12700H ile yapılan testlerde 10.138 puan almayı başardı. Nvidia RTX 3070 mobil ekran kartı ise aynı testten sadece 9.663 puan alabildi. Nvidia RTX 3070 mobil ekran kartının 8 GB GDDR6 belleğe, Intel Arc A730M modelinin ise 12 GB GDDR6 belleğe sahip olduğunu hatırlatmakta fayda var.

Nvidia üzgün: Intel Arc A730M benchmark testi sızdırıldı

Intel'in yakın zamanda yeni ekran kartlarıyla kullanıcıların karşısına çıkacağı tahmin ediliyor. Şimdilik sadece Çin'de test edilen ekran kartları, görünüşe göre ilk olarak ABD ve Çin pazarında satışa sunulacak.

Nvidia üzgün: Intel Arc A730M benchmark testi sızdırıldı

Analistler, paylaşılan benchmark sonuçlarının bazı RTX 3070 Ti modellerini de geride bıraktığının altını çizdi. Intel Arc A730M, 3DMark Fire Strike test skorlarıyla RTX 3060 ile RTX 3070 mobil ekran kartları arasında puan almayı başardı. Intel'in ekran kartı pazar payını yüksek tutabilmek için yeni modellerin fiyatını rakiplerine göre düşük tutacağı tahmin ediliyor.

Intel Arc ailesi teknik özellikleri

Arc A350MArc A370MArc A550MArc A730MArc A770MGPUDG2-128 (ACM-G11)DG2-128 (ACM-G11)DG2-512 (ACM-G10)DG2-512 (ACM-G10)DG2-512 (ACM-G10)Xe Çekirdek Sayısı68162432FP32 Çekirdek Sayısı7681024204830724096GPU Hızı1.150 MHz1.550 MHz900 MHz1.100 MHz1.650 MHzBellek Boyutu4 GB GDDR64 GB GDDR68 GB GDDR612 GB GDDR616 GB GDDR6Bellek Genişliği64-bit64-bit128-bit192-bit256-bitGüç Tüketimi25-35W35-50W60-80W80-120W120-150W

Siz sızdırılan test sonuçları hakkında ne düşünüyorsunuz? Fikirlerinizi yorumlar kısmında ve SDN Forum'da paylaşabilirsiniz.

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Kaynak: Shiftdelete

Çin Halk Cumhuriyeti, Nvidia, Intel, Güncel, Son Dakika

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