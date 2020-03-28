Nwakaeme ve Sörloth, Avrupa'daki yıldızlarla yarışıyor! - Son Dakika
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Nwakaeme ve Sörloth, Avrupa'daki yıldızlarla yarışıyor!

7 saat önce

Trabzonspor'un Süper Lig'de attığı 59 golün 29'u bu iki oyuncudan gelirken, Sörloth 19 golle, gol krallığı yarışında ilk sıraya yer aldı.

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Trabzonspor'un Süper Lig'de attığı 59 golün 29'u bu iki oyuncudan gelirken, Sörloth 19 golle, gol krallığı yarışında ilk sıraya yer aldı. Nwakaeme ise gol sayısını 10'a çıkardı. Norveçli oyuncu attığı gollerin yanında 6 asistle oynarken, Nwakaeme ise 9 asistle takımına katkı verdi.


Süper Lig'in en iyi hücum ikilisi


Sörloth ve Nwakaeme attıkları goller ve yaptıkları asistle Süper Lig'in en iyi hücum ikilisi koltuğuna oturdular. Bordo-mavililerin iki oyuncusunu 23 golle Alanyaspor'dan Papiss Cisse- Junior Fernandes ikilisi takip etti. Bu kulvarda üçüncü sıraya ise 21 golle Gençlerbirliği'nden Bogdan Stancu -Giovanni Sio ikilisi izledi.


İkili Süper Ligi Avrupa Ligleri arasına soktu


Süper Lig'in en iyi hücum ikilisi olan Alexander Sörloth ve Nwakaeme Avrupa basamakalranı ise zorluyorlar. Avrupa piyasasında ortaya koydukları performansla önemli bir değer kazanan iki oyuncu Avrupa'nın önemli yıldızlarını ise zorluyor. Almanya, İtalya, Fransa, İspanya, İngiltere ve Portekiz gibi önemli liglerde arasına Türkiye'de iki oyuncuyla birlikte girmeyi başardı.


İlk sıra Bundesliga'da


Avrupa'nın en iyi hücum ikilisi sıralamasında Bundesliga ekiplerinden Bayern Münih iki oyuncusu Robert Lewandawski (25-3) ve Serge Gnabry (11-9) yer alıyor. İki oyuncu 36 golle ilk sırada yer alırken 12'de asiste birlikte imza attılar. İkiliyi İtalya'nın Serie A takımlarından Lazio'lu Ciro Immobile (27-7) ve Felipe Caicedo (8-4) takip etti. İkili 35 gol ve 11 asistte birlikte imza attılar. Üçüncü sırada ise Fransa Ligue ekiplerinden Paris SG'li Mbappe (18-7) ve Neymar (13-6) yer aldı. İki oyuncu 31 goli imza atarak 13 asist yaptılar.


Dördüncü sırada Messi ve Suarez ikilisi yer aldı


İspanya'nın LaLiga ekiplerinden Barcelona'nın iki yıldız ismi Messi ve Suarez ise sıralamada dördüncü sırada yer aldılar. Messi (16-6) ve Suarez (11-7) ikilisi 30 gole imza atarken 19 asist yaptılar. İngiltere'nin Premier Lig ekiplerinden Liverpool iki yıldızı Mohamed Salah (16-6) ve Sadio Mane (14-9) ikilisi ise 30 gol ile 15 asiste imza attılar.


Yıldızların ardından Sörloth ve Nwakaeme geldi


Avrupa'nın önemli yıldızlarının ardından Trabzonspor'un iki yıldız ismi Sörloth ve Nwakaeme geldi. Avrupa'nın önemli kulüplerinin takibinde olan Norveçli oyuncu Sörloth (19-6) ve Nwakaeme (10-9) ikilisi 29 gole imza atarken 15 asist yaptılar.


Sörloth ve Nwakaeme ikilisi ise Portekiz'in Lig Nos ekiplerinden Benfica'dan Carlos Vinicius (15-7) ve Pizzi (14-8) ikilisi 29 gol ve 15 asistle izledi.


Lionel Messi, Trabzonspor, Avrupa, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 28.03.2020 02:54 

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