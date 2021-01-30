Nwakaeme, Yusuf Şentürk'ü ziyaret etti - Son Dakika

Nwakaeme, Yusuf Şentürk'ü ziyaret etti

30.01.2021 11:20

- Nwakaeme, Yusuf Şentürk'ü ziyaret etti Trabzonspor'un yıldız oyuncusu Nwakaeme, küçük yaşlarda geçirdiği rahatsızlık sonucu kısmi beyin felci geçiren, 3 yıldır da yatağa bağlı halde hayata tutunmaya çalışan ve sadece kendisinin yer aldığı videolara tepki veren Yusuf Şentürk'ü ziyaret etti.

- Nwakaeme, Yusuf Şentürk'ü ziyaret etti

TRABZON - Trabzonspor'un yıldız oyuncusu Nwakaeme, küçük yaşlarda geçirdiği rahatsızlık sonucu kısmi beyin felci geçiren, 3 yıldır da yatağa bağlı halde hayata tutunmaya çalışan ve sadece kendisinin yer aldığı videolara tepki veren Yusuf Şentürk'ü ziyaret etti.

Trabzonspor'un başarılı futbolcusu Nwakaeme, Trabzon'un Akçaabat ilçesine bağlı Darıca Mahallesi'nde yatağa bağlı şekilde yaşayan 26 yaşındaki Yusuf Şentürk'ü, evinde ziyaret etti. Yusuf, sadece Nwakaeme'nin oyunu ve gollerinin yer aldığı videolara tepki verip gülümsüyor.

31 yaşındaki oyuncu, Medipol Başakşehir'i 2-1 yendikleri maçın ardından Süper Kupa ile birlikte ziyarete gittiği Yusuf Şentürk'le vakit geçirerek beraberinde getirdiği formasını hediye etti.

Nijeryalı futbolcu, duygularını ise şu cümlelerle anlattı:

"Hepinize teşekkür etmek istiyorum. Arkadaşım Yusuf ile ilgili sosyal medyadaki mesajlarınızı, etiketlemelerinizi gördüm. Kulübe, final öncesinde, finali oynayıp, takım ile birlikte kupayı kazanmak istediğimi ve kazandığımızda da kupayı hasta olan arkadaşım Yusuf'a götürmek istediğimi ifade ettim. Allah'a şükürler olsun ki bu da mümkün oldu. Kupayı kazandık ve bugün de kendim kupayı ona götürüyorum. Arkadaşım Yusuf'u göreceğim ve onunla iyi bir zaman geçirip, onu cesaretlendirip, sağlığına kavuşmasını dileyeceğim."

Nwakaeme, Yusuf Şentürk'ü ziyaret etti
Nwakaeme, Yusuf Şentürk'ü ziyaret etti
Nwakaeme, Yusuf Şentürk'ü ziyaret etti
Nwakaeme, Yusuf Şentürk'ü ziyaret etti

Trabzonspor, Akçaabat, Trabzon, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Nwakaeme, Yusuf Şentürk'ü ziyaret etti - Son Dakika Spor


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