NY Times: THY kazasında ABD'liler baskı yaptı, Boeing'in hatası gizlendi

Hollanda'da inişe geçerken yere çakılıp 9 kişinin ölümüne sebep olan Türk Hava Yolları'na ait (THY) 737-800 Boeing tipi uçağın karıştığı kazada hatanın üretici firmaya ait olduğu, ancak yapılan baskılar sonucu bunun pilotlara yüklendiği iddia edildi.



New York Times gazetesi, 2009 yılında Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da meydana gelen kazada pilotların hatasının çok küçük bir boyutta olduğunu, ancak Boeing firmasının yaptığı "riskli tasarım seçimleri ve hatalı güvenlik değerlendirmeleri"nin de kazanın yaşanmasına katkıda bulunduğunu yazdı.