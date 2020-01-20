NY Times: THY kazasında ABD'liler baskı yaptı, Boeing'in hatası gizlendi - Son Dakika
Son Dakika Dünya NY Times: THY kazasında ABD'liler baskı yaptı, Boeing'in hatası gizlendi - Son Dakika Dünya

NY Times: THY kazasında ABD'liler baskı yaptı, Boeing'in hatası gizlendi

6 saat önce

Hollanda'da inişe geçerken yere çakılıp 9 kişinin ölümüne sebep olan Türk Hava Yolları'na ait (THY) 737-800 Boeing tipi uçağın karıştığı kazada hatanın üretici firmaya ait olduğu, ancak yapılan baskılar sonucu bunun pilotlara yüklendiği iddia edildi

NY Times: THY kazasında ABD'liler baskı yaptı, Boeing'in hatası gizlendi, System.String[]

Hollanda'da inişe geçerken yere çakılıp 9 kişinin ölümüne sebep olan Türk Hava Yolları'na ait (THY) 737-800 Boeing tipi uçağın karıştığı kazada hatanın üretici firmaya ait olduğu, ancak yapılan baskılar sonucu bunun pilotlara yüklendiği iddia edildi.


New York Times gazetesi, 2009 yılında Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da meydana gelen kazada pilotların hatasının çok küçük bir boyutta olduğunu, ancak Boeing firmasının yaptığı "riskli tasarım seçimleri ve hatalı güvenlik değerlendirmeleri"nin de kazanın yaşanmasına katkıda bulunduğunu yazdı.

Euronews.com'da Görüntüle

Türk Hava Yolları, Hollanda, Boeing, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 20.01.2020 11:32 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Su borusuna asılı halde bulunan Tuğba öğretmenin ölümüne ilişkin soruşturma başlatıldı
2009'da düşen THY uçağının raporunda büyük sır! ABD baskısıyla hasıraltı edildi Gaziantep'te TIR ile otomobil çarpıştı: 2 ölü, 3 yaralı Irak'ta ABD Büyükelçiliği'nin bulunduğu bölgeye füzeli saldırı düzenlendi

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.01.2020 05:47:58. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: NY Times: THY kazasında ABD'liler baskı yaptı, Boeing'in hatası gizlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]