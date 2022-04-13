NYPD, silahlı saldırıya ilişkin detayları paylaştı - Son Dakika
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NYPD, silahlı saldırıya ilişkin detayları paylaştı

13.04.2022 11:08

ABD'nin New York kentinde dün düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin detaylar paylaşıldı.

ABD'nin New York kentinde dün düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin detaylar paylaşıldı. New York Polis Departmanı (NYPD), saldırıda can kaybı olmadığını, 10 kişinin vurularak, 13 kişinin işe duman zehirlenmesi, düşme ve panik atak gibi nedenlerden yaralandığını duyurdu.

NYPD yetkilisi, dün New York kentinin Brooklyn bölgesinde bulunan 36. Sokak metro istasyonundaki silahlı saldırıya ve başlatılan soruşturmanın tüm detaylarına dair basına açıklamada bulundu. Yetkilinin verdiği bilgiye göre saldırıda 10 kişi vurularak, 13 kişi ise dumandan zehirlenme, yaşanan arbedede düşerek ya da panik atak geçirmeleri nedeniyle yaralandı. Öte yandan, şüphelinin kullandığı silahlar ve duman bombalarına ilişkin detaylar da paylaşıldı.

DUMAN BOMBASI ATTIKTAN SONRA ATEŞ AÇMIŞ

Verilen bilgilerin soruşturma kapsamında değişebileceğinin vurgulandığı basın toplantısında konuşan NYPD yetkilisi, 'İkinci vagonda, arka köşede siyahi bir erkek oturuyordu. Neon-turuncu tipi bir inşaat yeleği giyiyordu. Ayrıca gri bir kapşonlu, tıbbi maske ve neon yeşili inşaat kaskı takmıştı. Tren 36. Sokak istasyonuna yaklaşırken görgü tanıkları, adamın iki adet sis bombası attığını ve Glock 9 milimetre tipi tabanca ile en az 33 kez ateş ettiğini ifade etti. Erkek olay yerinden kaçtı, dedektifler aktif olarak nerede olduğunu belirlemeye çalışıyor' dedi.

Öte yandan, detektiflerin olay yerinde pimi çekilmemiş iki tane daha duman bombası bulduğu, Glock tipi tabanca için de üç tane de kapasitesi artırılmış şarjör ele geçirdiği aktarıldı.

ŞÜPHELİ BELİRLENDİ

Şüphelinin metro istasyonunda bir panelvan tipi aracın anahtarlarını da bıraktığı, detektiflerin şüpheli aracı bulduğu ifade edildi. Bu aracı Philadelphia'da kiralayan kişinin 62 yaşındaki Frank R. James olduğu belirtildi.

NYPD, silahlı saldırıya ilişkin detayları paylaştı
NYPD, silahlı saldırıya ilişkin detayları paylaştı
NYPD, silahlı saldırıya ilişkin detayları paylaştı

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Kaynak: DHA

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