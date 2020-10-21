Nysa, GEKA'nın desteğiyle kültür turizminin yeni rotası oluyor - Son Dakika

Nysa, GEKA'nın desteğiyle kültür turizminin yeni rotası oluyor

21.10.2020 10:18

Nysa, GEKA'nın desteğiyle kültür turizminin yeni rotası oluyor Güney Ege Kalkınma Ajansı (GEKA), Aydın'ın Sultanhisar ilçesindeki Nysa Antik Kentinde bulunan 10 bin kişilik antik tiyatronun kültür turizmine kazandırılması için proje desteği veriyor.

Nysa, GEKA'nın desteğiyle kültür turizminin yeni rotası oluyor

DENİZLİ - Güney Ege Kalkınma Ajansı (GEKA), Aydın'ın Sultanhisar ilçesindeki Nysa Antik Kentinde bulunan 10 bin kişilik antik tiyatronun kültür turizmine kazandırılması için proje desteği veriyor.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın koordinasyonunda Aydın, Denizli ve Muğla illerinin kalkınmasına yönelik faaliyetler yürüten Güney Ege Kalkınma Ajansı, alternatif turizmin gelişmesi ve bölgede yaygınlaştırılması amacıyla birçok projeye destek veriyor. Ajans, bir alternatif turizm çeşidi olan kültür turizminin bölgede ön plana çıkmasını hedefliyor. Bu amaçla, özellikle son yıllarda bölgedeki antik kent ve ören yerlerinin kazı ve restorasyon çalışmalarına destek veriyor.

Dionysos'un şehri olarak anılan ve Karia bölgesinin önemli kentlerinden olan Nysa, Roma döneminde eğitim ve kültür alanında ön plana çıkmış. Antik dönemin ünlü gezgini ve coğrafyacısı Strabon'un da eğitim aldığı kent olan Nysa antik kenti, stadyumu, köprüleri, tüneli, tiyatrosu, kütüphanesi, gymnasiumu, agorası, meclis binası, sütunlu caddesi ve diğer caddeleri ile Roma mimari mühendisliğinin örnek kentleri arasında yer alıyor.

Aydın, Denizli ve Muğla'daki birçok antik kentin kültür turizmine kazandırılması için çalışmalar yürüten GEKA, 2018 yılında yürüttüğü Kültür Turizminin Geliştirilmesi Mali Destek Programı kapsamında Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin "Nysa Antik Kenti Kültür Turizminin Yeni Rotası Oluyor" projesine destek verdi. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Serdar Hakan Öztaner başkanlığında yürütülen çalışmalarda, tiyatro sahne binasının restorasyonuyoğun bir şekilde devam ediyor.

Doç. Dr. Serdar Hakan Öztaner, Nysa Antik kentindeki MS 2. yüzyıla ait 10 bin kişilik antik tiyatronun sahne binası için GEKA'dan proje desteği alarak restorasyon çalışmalarını yürüttüklerini söyledi. Öztaner, ayrıca projenin Ankara Üniversitesi Dil Tarih Coğrafya Fakültesi öğretim üyelerinden Prof. Dr. Musa Kadıoğlu'nun doktora tezine dayanarak yürütüldüğünün de altını çizdi. Öztaner, sözlerine şu şekilde devam etti:

"MS 2. yüzyılın ikinci yarısında büyük İzmir depremi sonrası yıkılmış olan ve Antoninler döneminde yeniden inşa edilmiş olan sahne binasının restorasyon çalışmaları podyum üzerinde yükselerek ortaya çıkacak. Nysa Tiyatrosu, Anadolu'nun podyumları filizli 4 tiyatrosundan birisi. Çalışmalar neticesinde bu antik tiyatro, Anadolu'da Hierapolis antik kentinden sonra sahne binası restore edilmiş ilk tiyatrolardan birisi olacak. Bu durum bölge için çok önemli. Çalışmalar, Nysa'nın kültür turizminin yeni rotası olmasının önünü açarak pek çok ziyaretçiyi burada karşılamasına ve ağırlamasına olanak sağlayacak"

GEKA'nın 2018 yılı Kültür Turizminin Geliştirilmesi Mali Destek Programı'nın kültürel mirasa sahip çıkmak adına önemli olduğunu belirten Hakan Öztaner, "Biz bu anlamda büyük bir şans elde ettik. 2018 yılında Aydın valimizin başkanlığında bütün kazılar projelerini getirdi. Nysa tiyatrosunun sahne binası ile ilgili 2006 yılından beri onaylı bir restorasyon projemiz vardı. Biz bunu gerçekleştirecek finansman desteğini bulamamıştık. Ta ki 2018 yılına kadar. GEKA ve Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin birlikte yürüttükleri proje finansmanı ve bizim bilimsel altyapısını hazırladığımız proje ile bunu şu anda gerçekleştiriyoruz. Projenin bilimsel altyapısı Prof. Dr. Musa Kadıoğlu'nun Nysa Antik Kenti tiyatrosunun sahne binası ile ilgili doktora tezidir. Onu temel alan restorasyon projesi revize edildi. Bu kapsamda tiyatrodaki sahne binası için restorasyon projesi başladı" diye konuştu.

Yapılan çalışmalar hakkında detaylı bilgi veren Doç. Dr. Serdar Hakan Öztaner, konuşmasını şu şekilde tamamladı: "Yaşlı belki felçli yürüyemez haldeki bir insanın ayağa kaldırılması nasıl fizik tedaviyle bir anda gerçekleşemiyorsa ve küçük küçük bebek adımlarıyla oluyorsa, Nysa tiyatrosu da aynen bu şekilde. Şu anda yıkılmış olan 1800 yıllık bir sahne binasını ortaya çıkartmak için çalışıyoruz. Sütunlarını, birleştirilmesini, parçaların, yıkılan bölümlerinin tekrar onarılması vb. parçaların yerlerine bulmaca gibi bulunması yerleştirilmesi gerçekten zahmetli oluyor ve bu oldukça zaman alan bir iş. Tabii bu durum arkeolojinin doğası gereği ama bir yandan da zaman ilerliyor. Zaman tıpkı bir kum saati gibi çalışıyor. Elimizden gelen çabayı gösteriyoruz. Bunun içinde, daha önce belirttiğim gibi GEKA'nın finansman desteği çok önemli. Bu vesileyle, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'na, GEKA'ya, Aydın Büyükşehir Belediyesi'ne, Aydın Valisi'ne ve tüm paydaşlara çok teşekkür ediyoruz.

Nysa, GEKA'nın desteğiyle kültür turizminin yeni rotası oluyor
Nysa, GEKA'nın desteğiyle kültür turizminin yeni rotası oluyor
Nysa, GEKA'nın desteğiyle kültür turizminin yeni rotası oluyor
Nysa, GEKA'nın desteğiyle kültür turizminin yeni rotası oluyor

Sultanhisar, Güney Ege, Denizli, Aydın, Kültür Sanat, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Kültür Sanat Nysa, GEKA'nın desteğiyle kültür turizminin yeni rotası oluyor - Son Dakika

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