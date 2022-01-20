NYT, ABD'nin Afganistan'daki son saldırısında 10 sivilin öldüğü görüntüleri yayınladı - Son Dakika

NEW ABD'nin Afganistan'dan çekilme sürecinde Kabil'de düzenlediği hava operasyonunda, terör örgütü DEAŞ mensubu olduğu gerekçesiyle hedef aldığı yardım kuruluşu çalışanı Zemari Ahmadi dahil aile mensuplarından 10 kişinin hayatını kaybettiği saldırı görüntüleri yayınlandı.

New York Times (NYT), ABD Merkez Komutanlığına karşı Bilgi Edinme Özgürlüğü Yasası davası yoluyla 29 Ağustos 2021'de, 7'si çocuk 10 Afgan sivilin drone saldırısıyla "terörist zannedilerek" öldürüldüğü görüntüleri yayınladı.

Gazetenin internet sayfasındaki gizlilik yasağı yeni kaldırılan 11 dakikalık görüntüde, ABD'ye ait yardım kuruluşunda çalışan Ahmadi'nin Toyota marka aracının bir yerleşim yerinde evin avlusundan içeri girdiği anların net olarak seçilebildiği görülüyor.

Videonun devamında, ABD'ye ait bir Hellfire füzesinin düşmesiyle etrafı saran ateş topu ve hemen öncesinde avluda çocukların duvarın dışındaki sokakta yürüdükleri dikkati çekiyor.

Görüntülerde ayrıca, patlamadan hemen önce sedan arabanın yolcu koltuğuna girmek için kapıyı açan bir kişiyle avlu içinde hareket eden başka insanlar da tespit ediliyor.

NYT daha önce Ahmadi'ye ait görüntüler yayınlamıştı

NYT, Eylül 2021'de ABD'li askeri yetkililerin, patlayıcı taşıdığı iddiasıyla öldürdüğü Afgan vatandaşı Ahmadi'nin, su akmayan evindeki ailesine götürmek üzere beyaz aracının bagajında taşıdığı bidonlara su doldururken kaydedilen görüntülerini yayınlamıştı.

Videonun devamında Ahmadi'nin, California merkezli bir yardım ve lobi grubu olan Nutrition and Education Internatinal (NEI) isimli kuruluşta elektrik mühendisi olarak çalıştığı, bazı Afgan mültecilere dağıtılmak üzere gıda paketleri hazırladığı anlaşılmıştı.

Ayrıca, ABD'nin iddia ettiğinin aksine, uzmanlar tarafından incelenen video ve fotoğraflarda, vurulan araçta ikinci patlamanın izine rastlanmaması, patlayıcı madde taşınmadığına delil olarak gösterilmişti.

ABD, Afganistan topraklarını terk ederken, 29 Ağustos'ta Kabil'de "DEAŞ'ın Afganistan kolu DEAŞ/H unsurlarına ait olduğu ve Kabil'deki havalimanına saldırı düzenleyeceği" iddiasıyla, saatlerce havadan takip edilen bir aracın vurulduğunu duyurmuştu.