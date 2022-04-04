NYT'den "Uydu görüntüleri Buça'daki sivillerin Rusya çekilmeden önce öldürüldüğünü gösteriyor" iddiası - Son Dakika

NEW New York Times (NYT) gazetesi, uydu görüntülerinin Buça'daki sivillerin Rusya çekilmeden önce öldürüldüğünü gösterdiğini iddia etti.

NYT, uydu görüntüleri üzerinde yaptığı analiz sonuçlarının, " Kiev'in bir banliyösü olan Buça'da sivillerin öldürülmesinin, Rus askerlerinin şehri terk etmesinden sonra gerçekleştiği yönündeki iddialarla çeliştiğini" öne sürdü.

Maxar Technologies tarafından sağlanan uydu görüntülerinin, sivillerin en az 11'inin üç haftadan daha uzun süre önce, Rus ordusunun bölgeyi kontrol altına aldığı sırada öldürüldüğüne işaret ettiği kaydedildi.

Görüntü analizinde, "Görüntüler, 9 Mart ile 11 Mart tarihleri ??arasında Yablonska Caddesi'nde ortaya çıkan insan vücuduna benzer büyüklükteki koyu renkli nesneleri gösteriyor. 2 Nisan tarihli görüntülerin gösterdiği gibi nesneler, Ukrayna kuvvetlerinin Buça'yı geri almasının ardından cesetlerin bulunduğu konumlarla tam olarak örtüşüyor. Daha fazla analiz, nesnelerin üç haftadan fazla bu pozisyonda kaldığını gösteriyor." ifadelerine yer verildi.

Ukrayna'nın başkenti Kiev yakınlarındaki Buça şehrini Rus güçlerinden 1 Nisan'da kurtaran Ukrayna ordusu, binaları yıkılmış, sokakları ceset dolu bir şehirle karşılaşmıştı.

Rusya Savunma Bakanlığı sorumluluğu üstlenmeyerek cesetlerin, 30 Mart civarında, "tüm Rus birliklerinin Buça'dan tamamen çekilmesinin ardından" sokaklara yerleştirildiğini öne sürerek Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'ni olayla ilgili acil toplantıya çağırmıştı.

BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet, bugün yaptığı yazılı açıklamada, Buça şehrinin sokaklarında cansız bedenleri bulunan sivillerin görüntülerinden dehşete düştüğünü belirterek "bağımsız ve etkili" soruşturma çağrısında bulunmuştu.