NYT: Trump, Deutsche Bank'ten kredi istedi
10 dakika önce
New York Times gazetesi, seçim kampanyası sırasında milyonlarca dolar harcayan ABD Başkanı Donald Trump'ın 2016'da Deutsche Bank'ten kredi istediğini ileri sürdü.
New York Times gazetesi, seçim kampanyası sırasında milyonlarca dolar harcayan ABD Başkanı Donald Trump'ın 2016'da Deutsche Bank'ten kredi istediğini ileri sürdü.
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Haber Yayın Tarihi : 03.02.2019 10:08
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