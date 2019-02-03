Son Dakika Haberleri: NYT: Trump, Deutsche Bank'ten kredi istedi

NYT: Trump, Deutsche Bank'ten kredi istedi

10 dakika önce

New York Times gazetesi, seçim kampanyası sırasında milyonlarca dolar harcayan ABD Başkanı Donald Trump'ın 2016'da Deutsche Bank'ten kredi istediğini ileri sürdü.

NYT: Trump, Deutsche Bank'ten kredi istedi, System.String[]
New York Times gazetesi, seçim kampanyası sırasında milyonlarca dolar harcayan ABD Başkanı Donald Trump'ın 2016'da Deutsche Bank'ten kredi istediğini ileri sürdü.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.02.2019 10:08 

Ekonomi
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