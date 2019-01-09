Son Dakika Haberleri: Nyt: Trump, Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'ın Adını Bazen Hatırlayamıyor, 'Mike' Diye...
BBC

Nyt: Trump, Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'ın Adını Bazen Hatırlayamıyor, 'Mike' Diye...

35 dakika önce

ABD'de yayınlanan New York Times gazetesi ABD Başkanı Donald Trump'ın, Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton ile yakın bir ilişki kuramadığını yazdı.

Nyt: Trump, Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'ın Adını Bazen Hatırlayamıyor, 'Mike' Diye..., System.String[]
ABD'de yayınlanan New York Times gazetesi ABD Başkanı Donald Trump'ın, Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton ile yakın bir ilişki kuramadığını yazdı.

Gazete buna örnek olarak Trump'ın Bolton'ın adını yanlış hatırlayarak kendisine bazen "Mike" demesini örnek gösterdi.

Mark Landler ve Helene Cooper imzalı haberde Bolton'ın Trump'ın çekirdek ekibinde kendine yer bulamadığını yazdı.

Fakat isimleri karıştırmak Donald Trump'ın nadiren yaptığı bir hata değil.

Kansas City'de yaptığı bir konuşmada o anda konuştuğu kentin Missouri, St. Louis olduğunu söylemiş, California'da yanan Paradise kasabasına ise Pleasure demişti.

Trump 19 Mayıs 2018'de attığı bir tweette eşinin böbrek ameliyatından sonra Beyaz Saray'a geri dönmesini kutlarken eşinin adını yanlış yazmış, Melania yerine Melanie demişti.

Trump bu hatayı fark ettikten sonra tweeti silmiş, eşinin adını doğru yazdığı bir tweet atmıştı.
BBC

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 12:26 

John Bolton, New York Times, Donald Trump, Dünya
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