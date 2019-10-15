Son Dakika Haberleri: NYTimes: ABD'li yetkililer İncirlik'yeki yaklaşık 50 nükleer silahı tahliye etme planlarını gözden...
BBC
Son Dakika Dünya NYTimes: ABD'li yetkililer İncirlik'yeki yaklaşık 50 nükleer silahı tahliye etme planlarını gözden...

NYTimes: ABD'li yetkililer İncirlik'yeki yaklaşık 50 nükleer silahı tahliye etme planlarını gözden...

58 dakika önce

New York Times gazetesi, geçtiğimiz haftasonu ABD'li bazı yetkililerin İncirlik Üssü'nde bulunan yaklaşık 50 adet nükleer silahın buradan taşınmasıyla ilgili planları sessiz sedasız gözden geçirdiklerini bildirdi.

NYTimes: ABD'li yetkililer İncirlik'yeki yaklaşık 50 nükleer silahı tahliye etme planlarını gözden..., System.String[]

New York Times gazetesi, ABD Dışişleri ve Enerji Bakanlıklarından yetkililerin Türkiye'deki İncirlik üssünde bulunan yaklaşık 50 nükleer silahı tahliye etme planlarının üzerinden geçtiğini bildirdi.

Gazetenin iki ABD'li yetkiliye dayandırdığı, "Trump Suriye'de içgüdülerine güvendi, felaket hızla geldi" başlıklı haberinde, bu silahların İncirlik'ten alınmasının Türkiye ile ABD arasındaki müttefiklik ilişkisinin "fiilen bitmesi" anlamına geleceği yorumu yapıldı.

Gazetenin Ulusal Güvenlik Muhabiri ve Kıdemli Yazarı David E. Sanger'ın imzasıyla yayımlanan haberde, üst düzey bir ABD'li yetkilinin nükleer silahlar için "artık onlar Erdoğan'ın rehinesi" dediğine de yer verildi. Sanger, bu silahları orada tutmanınsa yıllar önce ortadan kaldırılmış olması gereken bir nükleer hassasiyetin sürdürülmesine yol açacağını savundu.

Haberde görüşlerine yer verilen James Martin Silahların Yaygınlaşmasını Önleme Araştırmaları Merkezi'nden Jeffrey Lewis, "Tarihte ilk defa karşılaştığımız bir durum var: ABD'nin nükleer silahlarının bulunduğu bir ülke ABD güçlerine hava topuyla atış yapıyor" dedi.

Gazete, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bir ay önce yaptığı, "Birilerinin elinde nükleer başlıklı füze var ama benim elimde nükleer başlıklı füze olmasın! Ben bunu kabul etmiyorum" açıklamasını hatırlatarak Türkiye'nin de nükleer silahlara sahip olma isteği bulunduğunu yazdı.

Haberde, ABD Başkanı Donald Trump'ın bazı danışmanlarının anlattığına göre, Trump'ın 6 Ekim'de Erdoğan ile yaptığı telefon konuşmasına yeterli hazırlık yapmadan girdiği ve bu yüzden Erdoğan'ı bu operasyonun iki ülkenin ittifakına vereceği zarar ve yol açacağı yaptırımlar gibi konularda uyarmadığı öne sürüldü.

Gazeteye konuşan ABD'li Senatör ve Silahlı Hizmetler Komitesi Üyesi Jack Reed, "Bu başkan ordumuzu, diplomatik liderleri ve ortaklarımızı böylesi fevri hareketlerle gafil avlıyor. Bu hareketler Rusya'nın ve otoriter rejimlerin işine yarıyor" dedi ve ekledi:

"Başkan savaşları bitirme ve barışı sağlama sözlerinde ciddiyse, IŞİD'in tekrar ortaya çıkmasını engelleyecek ve Suriyeli ortaklarımıza güvenlik sağlayacak bir strateji ortaya koymalı."

Haberi yazan Sanger, ABD Başkanı Trump'ın siyasette içgüdüleriyle karar vermesini eleştirdi.

Trump geçen yıl "İçgüdülerim başkalarının beyninin söyleyebileceğinden çok daha fazla şey söylüyor" demişti.

Amerika Birleşik Devletleri, New York Times, İncirlik, Dünya

BBC
Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 04:53 
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