NYTimes: Kürtler işbirliğini kesti, ABD'nin 60 tutuklu IŞİD'liyi başka yere taşıma planı başarısız...

New York Times gazetesi, ABD ordusunun Suriye'nin kuzeydoğusunda tutuklu bulunan yaklaşık 60 önemli Irak Şam İslam Devleti (IŞİD) militanını başka yerlere taşıma planının, Kürtlerin işbirliği yapmaması nedeniyle başarısız olduğunu bildirdi.

ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye'nin müdahalesinin IŞİD'in yeniden ayağa kalkmasına neden olacağı yönündeki eleştirileri, "en kötü IŞİD tutsaklarının" kendi ellerinde olduğunu ve Türkiye ile Kürtlerin tutukluların kaçmasına izin vermemesi gerektiğini söyleyerek yanıtlıyor.

Trump, dün gece attığı Twitter mesajında da bu görüşlerini yineledi. ABD Başkanı, "ABD'nin en kötü IŞİD tutsakları var. Türkiye ve Kürtler, bu kişilerin kaçmasına izin vermemeli. Avrupa, sayısız talebin ardından bu kişileri geri almalı. Bunu şimdi yapmalılar. Onlar asla ABD'ye gelmeyecekler ve girmelerine de izin verilmeyecek" dedi.

Ancak New York Times'a konuşan yetkililer, ABD ordusunun Suriye'nin kuzeydoğusunda Kürt grupların kontrolü altındaki bölgedeki kamplarda tutulan yalnızca İngiliz vatandaşı iki IŞİD üyesini bölgeden çıkarabildiklerini söyledi.

Beatles olarak isimlendirilen grubun üyesi olan bu iki kişi, aynı zamanda bazı Batılı rehinelerin IŞİD tarafından öldürüldüğü videolarda da yer alıyordu. Bu iki kişinin, ABD'nin Virginia eyaletine götürülerek, burada yargılanmaları planlanıyor.

'Kürtler başka tutsakların çıkartılmasına izin vermedi'

ABD'li yetkililer, Kürt grupların, Ayn İsa, Kobani ve Haseke gibi yerlerde IŞİD militanlarının tutulduğu kamp ve cezaevlerinden ABD ordusunun başka tutukluları çıkarmasına izin vermediklerini de söyledi.

Yetkililer, ABD Savunma Bakanlığı'nın askerleri geri çekmeye başlaması nedeniyle Kürt grupların işbirliği yapması halinde başka tutukluları çıkarma olasılığının artık pek kalmadığını da vurguladı.

Gazete haberinde ayrıca, Suriye'nin kuzeydoğusunda IŞİD militanları ile aile üyelerinin tutulduğu kamplardan kaçanlar olduğunu belirtti.

Gazetenin haberine göre, bölgeyi kontrol eden Suriye Demokratik Güçleri (SDG) yetkilileri, Türkiye'nin hava bombardımanı sırasında Kamışlı'da bulunan bir cezaevinden beş kişinin kaçtığını öne sürdü.

Haberde, Ayn İsa'da bulunan kampın da dün Türkiye'nin hava operasyonu sırasında gardiyansız kaldığı ve kamp yöneticisi Celal el Iyaf'ın IŞİD militanlarıyla akraba oldukları gerekçesiyle burada tutulan 500'den fazla kişinin kaçtığını söylediği de belirtildi.

Türkiye, geçen hafta içerisinde Suriye'nin kuzeydoğusunda SDG'nin kontrolü altındaki kesimlerde bir güvenli bölge kurulması için Barış Pınarı Harekatı'nı başlattı.

Başkan Trump, Türkiye'nin Suriye'de tutuklu tüm IŞİD militanlarından sorumlu olacağını açıkladı. Ancak Türkiye, IŞİD'lilerin ve aile üyelerinin tutulduğu en büyük kampların operasyon kapsamının dışında kaldığını belirtiyor.

ABD Kongresi, Türkiye'nin operasyonunun IŞİD'le mücadeleyi olumsuz etkileyeceğini savunuyor. Kongre, Türkiye'ye mali yaptırımlar uygulamak için yasal girişim başlattı.