Son Dakika Haberleri: Nzonzi: Daha çok şansımız var
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Nzonzi: Daha çok şansımız var

19 dakika önce

İşte Nzonzi'nin açıklamaları şu şekilde: Hata sonucu bir gol yedik, biz de fırsatlar bulduk ama bunları değerlendiremedik.

Nzonzi: Daha çok şansımız var, System.String[]

İşte Nzonzi'nin açıklamaları şu şekilde:


Hata sonucu bir gol yedik, biz de fırsatlar bulduk ama bunları değerlendiremedik. Şimdiye kadar sadece 2 maç yaptık. Deplasmanda berabere kaldık, bugün yenildik ama büyük bir takıma karşı oynadık. Daha çok şansımız var bu grupta.Taraftarlar bugün muhteşemdi, onlara da teşekkür etmek istiyorum buradan.

Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 12:51 
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