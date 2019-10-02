Nzonzi: Daha çok şansımız var
19 dakika önce
İşte Nzonzi'nin açıklamaları şu şekilde: Hata sonucu bir gol yedik, biz de fırsatlar bulduk ama bunları değerlendiremedik.
İşte Nzonzi'nin açıklamaları şu şekilde:
Hata sonucu bir gol yedik, biz de fırsatlar bulduk ama bunları değerlendiremedik. Şimdiye kadar sadece 2 maç yaptık. Deplasmanda berabere kaldık, bugün yenildik ama büyük bir takıma karşı oynadık. Daha çok şansımız var bu grupta.Taraftarlar bugün muhteşemdi, onlara da teşekkür etmek istiyorum buradan.
Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 12:51
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