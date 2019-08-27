Son Dakika Haberleri: Nzonzi'nin ilk sınavı! Yüzde 93...
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Nzonzi'nin ilk sınavı! Yüzde 93...

1 saat önce

G.Saray'da yeni transfer Steven Nzonzi'nin performansı büyük alkış topladı.

Nzonzi'nin ilk sınavı! Yüzde 93..., System.String[]

G. Saray'da yeni transfer Steven Nzonzi'nin performansı büyük alkış topladı... Konyaspor maçında ilk kez Sarı-Kırmızılı formayı sırtına geçiren tecrübeli oyuncu, 1 şut girişiminde bulunurken, 1 de asist yaptı. 68 pas yapan Nzonzi, 63'ünde isabet sağladı. 2 kilit pas atan Fransız oyuncu 4 kez hava topu mücadelesi verdi ve hepsini kazandı. 3 pas arası yapan Nzonzi, 2 kez de top çalmayla oynadı. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Konyaspor maçı sonrasında Fransız yıldız ile özel bir görüşme yaptı. İmparator'un bu görüşmede Nzonzi'yi özel olarak tebrik ettiği öğrenildi.


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Konyaspor, Saray, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 27.08.2019 10:44 
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