Nzonzi'nin yeni adresi belli oldu! Torino... - Son Dakika
Son Dakika Spor Nzonzi'nin yeni adresi belli oldu! Torino... - Son Dakika Spor

Nzonzi'nin yeni adresi belli oldu! Torino...

6 saat önce

Galatasaray'da Ankaragücü maçı öncesi kadro dışı bırakılan Steven Nzonzi'de sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Nzonzi'nin yeni adresi belli oldu! Torino..., System.String[]

Galatasaray'da Ankaragücü maçı öncesi kadro dışı bırakılan Steven Nzonzi'de sıcak gelişmeler yaşanıyor. Başkent ekibine karşı ilk 11'de oynamayacağını öğrenince bir şey söylemeden idmanı bırakan ve Fatih Terim'in biletini kestiği Nzonzi'nin ara transferde kontratının feshedileceği öğrenildi.


Sezon başı Galatasaray'ın Roma'dan kiraladığı Fransız ön libero için Torino devreye girdi. Çizme ekibinin Roma ile görüşmelere başladığı ve anlaşmanın yakın olduğu öğrenildi.


Nzonzi'yi Roma'dan kiralayan Galatasaray'ın anlaşmasında ilk sezonun sonunda 500 bin euro yeniden kiralama veya 16 milyon euroya bonservisini satın alma opsiyonları yer alırken ikinci kiralık sezonun sonunda da 13 milyon euroya bonservisini satın alma opsiyonu yer alıyordu.


İlk devrenin kalan haftalarında forma giymesi beklenmeyen 30 yaşındaki orta saha oyuncusu bu sezon Galatasaray formasıyla 10 Süper Lig, 5 Şampiyonlar Ligi maçına çıktı. (Fanatik)


Galatasaray, Ankaragücü, Torino, Roma, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 14.12.2019 09:47 
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