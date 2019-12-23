Nzonzi'nin yeni takımını açıkladılar | Galatasaray Transfer Haberleri - Son Dakika
Son Dakika Spor Nzonzi'nin yeni takımını açıkladılar | Galatasaray Transfer Haberleri - Son Dakika Spor

Nzonzi'nin yeni takımını açıkladılar | Galatasaray Transfer Haberleri

6 saat önce

Disiplinsiz hareketleri nedeniyle Galatasaray'da kadro dışı bırakılan Steven Nzonzi'ye Fransa'dan talip var. Takımdan ayrılması gündemde olan Nzonzi için Lyon devrede.

Nzonzi'nin yeni takımını açıkladılar | Galatasaray Transfer Haberleri, System.String[]

Disiplinsiz hareketleri nedeniyle Galatasaray'da kadro dışı bırakılan Steven Nzonzi'ye Fransa'dan talip var. Takımdan ayrılması gündemde olan Nzonzi için Lyon devrede.


Telefoot'un haberine göre, Ligue 1'de beklentilerin altında kalan ve ligin ilk yarısını 26 puanla 12. sırada tamamlayan Lyon Ocak ayında büyük çaplı bir transfer operasyonuna hazırlanıyor.


Ara transfer dönemi için Everton'dan Lucas Digne, Juventus'tan Adrien Rabiot ve Atletico Madrid'den Thomas Lemar'ı gündemine alan Lyon bu oyuncuların yanı sıra Steven Nzonzi'yi de kadrosuna katmak istiyor.


Sezon başında Roma'dan satın alma opsiyonuyla birlikte 1+1 yıllığına Galatasaray'a kiralanan 31 yaşındaki futbolcu bu sezon Süper Lig'de 10, Şampiyonlar Ligi'nde 5 maçta görev yaptı.


Steven Nzonzi geçmişte Roma'nın dışında Sevilla, Stoke City, Blackburn Rovers ve Amiens formaları giydi.

Galatasaray, Fransa, Lyon, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 23.12.2019 03:50 
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