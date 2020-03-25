O akıma Türkiye'den de bir firma katıldı

Türkiye'de ilk defa bir firma korona virüs ile mücadele kapsamında toplumsal mesafeye dikkat çekebilmek için firma ismini ikiye ayırıp, geçici süreliğine marka isminde düzenleme yaptığını duyurdu.



Dünyada birkaç yabancı firmanın başlattığı akıma Türkiye'den de katılan ilk yerli firma HasTavuk oldu. Firma, korona virüs (Kovid-19) ile ilgili halkın alacağı önlemlere dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak adına 48 yıllık logosunu süreli olarak ikiye bölerek "Has TAVUK" olarak değiştirdi. Kovid-19 ile mücadelede mesafenin önemini logolarını bölerek gösterdiklerini belirten firmanın Halkla İlişkiler Müdürü Bircan Özkan, "Bir araya gelmenin, toplu alanlarda bulunmanın riskini, sevdiklerimizi ve sağlığımızı korumak için evde kalmanın, sosyal mesafeyi korumanın önemine dikkat çekmeyi amaçladık. Bunun için de logomuzu tüm sosyal medya hesaplarımızda ikiye ayırdık. Mesafe konusunda gerekli bilincin oluşması için sadece devletin değil, biz özel sektör firmaların da ışık tutuyor olması, desteklemesi önemli. Bu mücadele bizim mücadelemiz. Birlik olursak, destek olursak üstesinden geliriz. Yurdumuzun her noktasında gece gündüz çalışan sağlıkçılarımıza, sınırlarda vatanın bütünlüğünü koruyan askerlerimize, halkımızı doğru yönlendiren, bilgilendiren, güvenilir ve tarafsız haber yapan tüm medya kuruluşlarına, destek veren herkese teşekkür ediyor ve alkışlıyoruz" dedi. - BURSA