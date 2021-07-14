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"O AN" Fotoğraf ve Ezilen Araç Sergisi açıldı - Son Dakika

"O AN" Fotoğraf ve Ezilen Araç Sergisi açıldı

14 Temmuz 2021 Çarşamba 10:59

Sergi kapsamında darbe girişimini öğrendiği anda iki kuzenini de alarak yola çıkan, kalabalığa aldırmadan ilerleyen tanklarla karşılaşınca kendini son anda araçtan çimlere atarak kurtaran Yasir Çiftçi'nin tank tarafından ezilen aracı da sergileniyor.

15 Temmuz Derneği ve Üsküdar Belediyesi'nce 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında Üsküdar Meydanı'nda kurulan çadırda yer alan serginin açılış programı, Çamlıca Camii Müezzini Saffet Çalış'ın Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Üsküdar Kaymakamı Murat Sefa Demiryürek, açılışta yaptığı konuşmada, 15 Temmuz gecesi yaşanılanların sadece bir darbe girişimi olmadığını, yapılanın işgal hareketi olduğunu vurgulayarak, "Aileleri aramızda bulunan değerli kardeşlerimizin, aziz şehitlerimizin, muhterem gazilerimizin, Sayın Cumhurbaşkanımızın dirayetiyle ortaya koyduğu tavır çerçevesinde cansiperane verdikleri mücadeleyle Türkiye o gün büyük bir felaketin eşiğinden döndü. Bizlere düşen bu saatten sonra o geceden ve ondan öncesinde yaşananlardan ders alarak süreci takip etmektir." dedi.

"Kalın harflerle bu hainler ve alçaklar, 'Cenaze hizmetleri aksatılmayacak' diye yazmışlar" Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen de darbe gecesinde yaşananların unutulmayacağına işaret ederek, şunları söyledi: "İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü ve Çevik Kuvvet Müdürlüğü, hainleri derdest ettikten sonra 16 Temmuz günü bizden hainleri hesaba çekmek üzere müdürlüklerimize götürmek için nakliye araçları istediler.. Bir kaç gün sonra nakliye araçlarımızı kullanan şoför arkadaşlarımız, 15 Temmuz darbe girişiminin bildirisini getirdiler. Bu hainler bizim araçlarda o bildiriyi ya bilerek veya bilmeyerek unuttular veya bıraktılar bilemiyoruz. Değerli dostlarım inanın tüyler ürpertici, alçaklığın, kalleşliğin zirvesi... Aslında darbenin başlangıç saati gece 03.00 civarı olarak planlanmış. 'Darbeden sonra İBB başkanı, valisi, garnizon komutanı kim olacak?' gibi her şeyi isim isim yazmışlar. Sabah 06.00 itibariyle bütün deniz, kara ve otoyolları kapatılacak ve benzeri gibi planlamalar yapmışlar. Ama en önemli ve en acısı ne biliyor musunuz? Kalın harflerle bu hainler ve alçaklar, 'Cenaze hizmetleri aksatılmayacak' diye yazmışlar. Yani milleti katletmek için gözlerini kırpmadan bütün hesaplarını yapmışlar. Allah bu hainlere fırsat vermesin, eğer fırsat bulsalar gözümüzün yaşına bakmazlar."

15 Temmuz Derneği Başkanı İsmail Hakkı Turunç ise şehit ailelerinin ve yakınlarının hiçbirinin ağzından "Keşke o gece dışarı çıkmasaydı, hala yaşasaydı." gibi pişmanlık ifadelerini hiçbir zaman duymadığını belirterek, şehitlik makamının peygamberlik makamından sonra geldiğini anlattı."O an" sergisi 16 Temmuz'a kadar ziyaret edilebilecek.

Konuşmaların ardından 15 Temmuz'un 5. yıl dönümünde darbe girişimi gecesinden fotoğrafların yer aldığı "O AN" Fotoğraf ve Ezilen Araç Sergisi'nin açılışı, Üsküdar Kaymakamı Murat Sefa Demiryürek, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, 15 Temmuz Derneği Başkanı, İsmail Hakkı Turunç ve şehit aileleri tarafından yapıldı.

Sergi kapsamında darbe girişimini öğrendiği anda iki kuzenini de alarak yola çıkan, kalabalığa aldırmadan ilerleyen tanklarla karşılaşınca kendini son anda araçtan çimlere atarak kurtaran Yasir Çiftçi'nin tank tarafından ezilen aracı da sergileniyor. Programa, AK Parti İl Yönetim Kurulu Üyesi Av. Aydoğan Ahıakın, AK Parti Üsküdar İlçe Başkanı Erdem Demir, Şehit İlhan Varank'ın ablası Ayşe Varank ile şehit aileleri ve yakınları katıldı. Ziyaretçilere 15 Temmuz Derneğince hazırlanan hain darbe gecesine ait bir kitapçık dağıtıldı. Sergi 16 Temmuz'a kadar ziyaretçilere açık olacak.

O AN Fotoğraf ve Ezilen Araç Sergisi açıldı

Darbe Girişimi, 15 Temmuz, Üsküdar, Darbe, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel 'O AN' Fotoğraf ve Ezilen Araç Sergisi açıldı - Son Dakika


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