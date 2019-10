O anlar kameraya yansımıştı.... Trafikte yol verme cinayeti sanıklarına 17 yıl hapis

BURSA - Bursa'da 2 grup arasında trafikte çıkan silahlı kavgada bir kişiyi öldürdükleri iddia edilen sanıklar 17.6 yıl hapis cezasına çarptırıldı. O anlar bir kişi tarafından an be an kameraya yansımıştı.

Geçen yıl aralık ayında Nilüfer'e bağlı 23 Nisan Mahallesi'nde meydana gelen olayda, iki grup trafik yol vermeme yüzünden tartıştı. Daha sonra kavgaya dönüşen tartışmada taraflar birbirine sopayla saldırdı. Özkan Hoşgün kavgada ateşlenen silahla kalbinden yaralanarak hayatını kaybetti. Silahı ateşleyen Arda T. ve silah veren Kenan M. tutuklandı.

Tutuklu sanıklar hakkında Bursa 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'kasten adam öldürmek' suçundan dava açıldı. Son kez hakim karşısına çıkan ve daha önceki ifadesini tekrarlayan Arda T., "Hastaneye gittik. Kenan ile arabaya bineceğimiz sırada beyaz bir araba geldi, yanımıza yanaşıp camı açtı. Biz de adres soracaklarını sanıp camımızı indirdik. Arabanın içinde bulunan Rahmetli Özkan Hoşgün birden Kenan'a küfür etti. Sonra rahmetli aşağı indi elinde beyzbol sopası ve sopanın ucunda demir vardı. Sonra arabadan arkadaşları indi. Kavga büyüyordu, bir arbede oluştu. Kavga ilerledikçe ben darbe almaya başladım. Bilincimi kaybetmek üzereydim aldığım darbelerden dolayı sonra arkadaşlarına 'arabadan silahı getirin' diye bağırdı. Kendimi daha fazla savunamayacaktım, bana vurmaya çalıştı. Ben ani bir hareketle kendisini yere düşürdüm. O yerdeyken de vurmaya devam ettim. O sıra sopayı alacaktım ama başaramadım. Sonra elimden kaçtı. Ben de o sırada Kenan'dan silahı aldım. Kenan bana 'ne yapıyorsun, yapma' dedi. Korkutmak için aldım silahı. Kendimi daha fazla savunamayacaktım, yere doğru ateş ettim. Ama rahmetli üzerime gelmeye devam ediyordu. Daha sonra bilincimi kaybetmek üzereydim. Gözlerimi açtığımda rahmetli yerde yatıyordu. Amacım korkutmaktı, hedef gözetlemedim. Kendimi korumak için ateş ettim olay nedeniyle üzgünüm böyle olsun istemezdim" dedi.

Diğer tutuklu sanık Kenan M. de, daha önce benzer ifadeler kullanarak olayın kasten olmadığını ağır tahrik içerisinde ve bilinçsizce yanlışlıkla meydana geldiğini söyledi.

Son sözlerinde sanıklar, olaydan dolayı pişman olduklarını söyledi. Mahkeme heyeti, Arda T.'ye önce müebbet ardından iyi hal ve tahrik indirimi uygulayarak 12 yıl 6 ay, Kenan M.'yi ise önce müebbet ardından yardım etmek suretiyle tahrik ve iyi hal indirimi uygulayarak, 5 yıl hapis cezası verip tahliye etti. Tutuksuz sanık Ferhat C., adam öldürme suçunun sabit olamaması sebebiyle beraat etti. Mahkeme, Arda Kırkaz'ın kararla birlikte tutukluluğun devamına karar verdi.