O anlar nefes kesti! Yanardağı görüntüleyen İHA, lavların arasında eridi - Son Dakika

İzlanda'da patlayan yanardağı görüntülemek için çok sayıda basın kuruluşu ve Youtuber sıraya girdi. Lavları görüntülemeyi başaran kişi Youtuber Joey Helms oldu ancak bu görüntüler de Helms'in İHA'sına mal oldu.

YAKINDAN GÖRÜNTÜLEMEK İSTEDİ

İzlanda'nın Reykjanes Yarımadasında yer alan ve Mart ayından bu yana lav püskürten Fagradals Yanardağı'na gösterilen ilgi giderek artıyor. YouTuber Joey Helms, yanardağdaki lavları insansız hava aracı (drone) ile yakından görüntülemek istedi.

PLANLADIĞI GİBİ GİTMEDİ

Helms, drone ile yanardağa dokunacak kadar yaklaşarak amacına ulaştı, ancak her şey planladığı gibi gitmedi. Helms'in kumandasındaki drone, yanardağın kraterine yaklaşınca akan lavların arasına düştü.

"ÇEKTİĞİM GÖRÜNTÜLERE DEĞDİ"

Ortaya çıkan eşsiz görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşan Helms, yaşadığı aksiliğin çektiği görüntülere değdiğini belirterek eşsiz bir deneyime sahip olduğunu ifade etti.