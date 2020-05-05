O anne ve sevgilisine tutuklama kararı çıktı (2) - Son Dakika

TUTUKLANDILAR

Eskişehir'de, 14 yaşındaki kızını kendi sevgilisi ile birlikte olmaya zorlayan ve çocuğun çıplak fotoğraflarını gönderdiği iddia edilen anne Ö.A. (33) ve sevgilisi H.H.K. (48) hakkında Eskişehir 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nce verilen yeniden tutuklama kararı üzerine Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, harekete geçti. Ö.A. ve H.H.K., evlerinde gözaltına alındı. Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen Ö.A. ve H.H.K., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece yeniden tutuklanarak, cezaevine konuldu.Ö.A. ve sevgilisi H.H.K., daha önce aynı suçlamayla tutuklanmış, 48 gün sonra cezaevinden tahliye edilmişti.