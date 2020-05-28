O artık 'Hadsiz!'

Oyuncu; röportajlar yapacak, ilham verici konular paylaşacak ve kendi deyimiyle sınırları aşacak!
Oyuncu; röportajlar yapacak, ilham verici konular paylaşacak ve kendi deyimiyle sınırları aşacak! Neslihan Atagül, "Oturduğum eve, bedenime, sokağıma sığamadım, dolup taştığım için bu adımı atmaya karar verdim" dedi.
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28.05.2020 18:16:10. #1.13#