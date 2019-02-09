O Astronot İstanbul Sokaklarına Çıktı
59 dakika önce
SOSYAL medyada geçtiğimiz günlerde gündem konusu olan astronot bugün İstanbul sokaklarına çıktı.
SOSYAL medyada geçtiğimiz günlerde gündem konusu olan astronot bugün İstanbul
sokaklarına çıktı. Yeşilay
'ın projesi hafta içi çok konuşulmuştu. Metrobüs durağında astronot kıyafetliyle görüntülenen kişi, 9 Şubat 'Sigara Bırakma Günü'nde yani bugün İstanbul sokaklarına çıktı. Kadıköy
İskelesi'nde sabah saatlerinde gelen astronot sigara bağımlılığına karşı "Sigara havanızı bozmasın" yazılı broşür dağıttı. Sigara bağımlılığına ve pasif içiciliğe dikkat çeken astronota vatandaşların ilgisi de büyük o - İstanbul
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Haber Yayın Tarihi : 09.02.2019 11:07 Kaynak: DHA
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