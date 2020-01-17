O ATLAR ARTIK GÜVENDE - Son Dakika

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O ATLAR ARTIK GÜVENDE

6 saat önce

ARNAVUTKÖY'de sokağa terk edilen, açlık, soğuk ve vücutlarındaki yaralar nedeniyle bitkin düşen atlarla ilgili yetkililer harekete geçti.

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ARNAVUTKÖY'de sokağa terk edilen, açlık, soğuk ve vücutlarındaki yaralar nedeniyle bitkin düşen atlarla ilgili yetkililer harekete geçti. Yaralı at, İstanbul Üniversitesi - Cerrahpaşa Veterinerlik Fakültesi'ne götürülürken, diğer iki atın bakım ve tedavisi ise Arnavutköy'de yapılmaya başlandı.

Yaz aylarında çalıştırılan, ancak kışın sokağa terk edilen atlarla ilgili DHA'nın haberi üzerine harekete geçildi. Arnavutköy emniyeti, belediye ile ilçe tarım müdürlüğü ekipleri tarafından inceleme yapıldı. Bacaklarında ciddi yaralar olduğu için yürüyemeyen at, İstanbul Üniversitesi - Cerrahpaşa  Veterinerlik Fakültesi'ne götürülürken, diğer iki atın bakım ve tedavisi ise Arnavutköy İlçe Tarım Müdürlüğü'nde yapılmaya başlandı.

Görüntü Dökümü:

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-Dün geçilen görüntüler


İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa, Arnavutköy, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 04:09 Kaynak: DHA
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