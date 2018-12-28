Son Dakika Haberleri: O Avukat Hakkında Suç Duyurusu

O Avukat Hakkında Suç Duyurusu

1 saat önce

Geçtiğimiz günlerde bazı basın yayın organlarında yer alan "klasör silah sayıldı, avukat cezaevine alınmadı" başlıklı haberin gerçeği yansıtmadığı yönünde açıklama yapan İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, haberde adı geçen avukat hakkında suç duyurusunda bulunulduğunu bildirdi.

O Avukat Hakkında Suç Duyurusu, System.String[]
Geçtiğimiz günlerde bazı basın yayın organlarında yer alan "klasör silah sayıldı, avukat cezaevine alınmadı" başlıklı haberin gerçeği yansıtmadığı yönünde açıklama yapan İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, haberde adı geçen avukat hakkında suç duyurusunda bulunulduğunu bildirdi.

Ceza infaz kurumlarına girişte herkesin tabi olduğu kuralların olduğunu ifade eden İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, yaptığı yazılı açıklamada, "Haberde adı geçen avukat 24.12.2018 tarihinde İzmir 2 Nolu F Tipi Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumuna gelerek müvekkili ile görülmek istemiştir. Adı geçen şahsın yanında getirdiği büyük klasörün içinde ve çevresinde bıçak büyüklüğünde kalın metallerin bulunması nedeniyle, güvenlik gerekçesiyle kendisine belgelerini koyabileceği ve içerisinde metal olmayan başka bir klasör verilmiştir. Kendisine ait dosyanın da çıkışta verileceği söylenmiştir. Ancak avukat ısrarla kesici ve yaralayıcı alet olarak kullanılabilecek metallerin olduğu dosyayı ceza infaz kurumuna sokmak istemitir. Kurum personelinin kendisine güvenlik nedeniyle ilgili dosyayı içeriye alamayacaklarını belirtmelerine karşı, 'Ben bu klasörü her türlü içeriye sokarım' diyerek tepki göstermiştir" denildi.

Çıkan haberlerin maksatlı ve gerçeğe tamamen aykırı olduğu ifade edilen açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Bu ithamlar iftiradan öteye geçmemektedir. Adı geçen avukat hakkında ilgili kurum müdürlüğü tarafından Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmuştur." - İZMİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 08:52 Kaynak: İHA

Başsavcı, İzmir, 3. Sayfa
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