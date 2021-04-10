'O' belgeseli CNN Türk ekranlarında!

"O" Belgeseli bu hafta Trabzon/ İskenderli'de yaşayan 82 yaşındaki Elmas Aydın'ın hayat hikayesine ışık tutacak.

"Her insanın bir hikayesi var" düsturuyla yola çıkan "O" Belgeseli izleyiciye görsel ziyafet yaşatırken zihinlerden çıkmayan sıradan ama hüzünlü hikayeleri anlatacak.

Kişinin hayatının sadeliğinin, doğanın güzelliği ile harmanlandığı belgeselde, çarpıcı hikayeler yer alacak.

"O" Belgeseli ile ilgili bilgilere ve program videolarına tv.cnnturk.com/obelgesel linkinden ulaşabilirsiniz. Ayrıca, tüm CNN TÜRK programlarıyla ilgili bilgileri twitter.com/cnnturkprogram sayfasından takip edebilirsiniz.

YAYIN TARİHİ: 10 Nisan 2021/ CUMARTESİ

YAYIN SAATİ: 14: 30