O BİR EFSANE | Xantares en iyi Anlar Şubat 2021 yayında! - Son Dakika
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O BİR EFSANE | Xantares en iyi Anlar Şubat 2021 yayında!

27.02.2021 22:16
O BİR EFSANE | Xantares en iyi Anlar Şubat 2021 yayında!

O BİR EFSANE | Xantares en iyi Anlar Şubat 2021 yayında!

CS: GO sahnesine adını altın harfler ile yazdırmış oyunculardan İsmailcan "XANTARES" Dörtkardeş'in Şubat ayındaki en iyi anlarını sizler için derledik. Xantares en iyi Anlar Şubat 2021 yayında! iyi seyirler!

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YORUMLAR
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Yusuf Yazıcı, Rusya'da şubat ve mart ayının en iyi oyuncusu! Yusuf Yazıcı, Rusya'da şubat ve mart ayının en iyi oyuncusu! Sürünün saldırdığı köpeği, başkan yardımcısı kurtardı; o anlar kamerada Sürünün saldırdığı köpeği, başkan yardımcısı kurtardı; o anlar kamerada Sobayı yakmak isterken kendi yanıyordu... O anlar kamerada Sobayı yakmak isterken kendi yanıyordu... O anlar kamerada

Gamegar, Son Dakika

Kaynak: Playerbros

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