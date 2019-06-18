'O Bir Star'a uluslararası ödül
16 dakika önce
YAPIMCILIĞINI Almanya'dan Çağlar Gündoğdu ve İsviçre'den Hüseyin Usta'nın üstlendiği 'O Bir Star' ses yarışması, Avrupa'da müzik adına yapılmış 'En İyi İyilik Hareketi' ödülünü aldıktan sonra, İstanbul Etiler'de düzenlenen 'Uluslararası Şehir Ödülleri' gecesinde de ödülle taçlandırıldı.
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 02:03
YAPIMCILIĞINI Almanya
'dan Çağlar Gündoğdu
ve İsviçre
'den Hüseyin Usta'nın üstlendiği 'O Bir Star
' ses yarışması, Avrupa
'da müzik adına yapılmış 'En İyi İyilik Hareketi' ödülünü aldıktan sonra, İstanbul
Etiler'de düzenlenen 'Uluslararası Şehir Ödülleri' gecesinde de ödülle taçlandırıldı. Şu ana kadar 25 müzik sevdalısı genci hayallerine kavuşturup klip ve single yapan yarışma, tüm dünyadan katılımcıların ilgisini çekerek 2. turda da 50 yetenekli genci hayallerine kavuşturup klip ve şarkı yapıyor. Platform, 3. tur için 100 genci hayalleriyle buluşturmayı hedefliyor.
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