Haktan, Murat Kurşun, Altay, Ümit Yaşar, Cansever, Mustafa Arapoğlu ve Sedat Sakarya gibi çok sayıda müzisyenin ve sanatçının desteklediği 'O Bir Star' yarışmasının birincisi belli oldu. Ses sanatçısı ve yazar Onur Akay, projeyi başlatan 46 Çağlar lakabı ile tanınan ve bir dönemin tanınmış radyocularından olan müzisyen Çağlar Gündoğdu ile söyleşi yaptı. Gündoğdu'nun evde otururken Facebook'dan yaptığı bir canlı yayınla başlayan, spontane olarak gelişen ve ekranlara taşınan projeye, İsviçre'de yaşayan hayırsever iş adamı Hüseyin Usta'nın sponsor olmasıyla, sadece birinci olana değil, yarışmaya katılan ve finale kalan 25 kişiye single yapıldı ve klip çekildi. Gündoğdu, geçtiğimiz günlerde yazılı basında da geniş yer bulan projenin birincisini Onur Akay'a açıkladı ve yarışmacıların ilginç hayat hikâyelerini anlattı.

MÜSLÜM MUÇA BİRİNCİ OLDU!

Daha önce ekranlarda dev bütçelerle yapılan ses yarışmalarında birinci olduğu halde albümü yapılmayan ve şansını tekrar 'O Bir Star'a Bursa'dan katılarak deneyen Müslüm Muça, yarışmanın birincisi oldu. Muça'ya bu sefer 2 şarkılık single yapıldı ve 2 klip çekildi. Ayrıca yarışmacı, single çalışmasında şarkıcı Ümit Yaşar'la düet yaparak hayallerine kavuştu.

ONUR AKAY DA JÜRİ ÜYESİ!

Sosyal medya üzerinden yapılan bir canlı yayın sonrası Türkiye, Almanya, Fransa, Hollanda, Belçika İngiltere, Japonya ve Amerika'dan binlerce kişinin katıldığı ve daha sonra ekrana taşınan 'O Bir Star' yarışmasının 2. turunda ise, bu sefer 50 kişiye single yapılacak. Birinciye 2 şarkılık single yapılıp 2 klip çekilirken, katılan yarışmacılar arasından bir kişiye ise araba verilecek. Yarışmanın 2. turdaki jüri üyelerinden biri ise, Türk sanat müziği sanatçısı Onur Akay oldu. Akay, "Ben bu projeyi dünyada müzik adına eşi benzeri görülmemiş bir iyilik hareketi olarak değerlendiriyorum." dedi. Çağlar Gündoğdu ise, "İkinci tur başvuruları 14 Şubat 2019 Sevgililer Günü'nde başlıyor. Ve ikinci turda bir kişiye araba vereceğiz. Bu sefer hedef 50 kişi… Katılan yarışmacılarımıza single ve klip yaparak yine hayallerine ulaşmalarını sağlayacağız. Dünyanın en büyük iyilik hareketini yapıp rekorlar kitabına girmek hedefimiz." ifadelerini kullandı.