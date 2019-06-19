Son Dakika Haberleri: O böceklerin cinsi belli oldu
Son Dakika Yaşam Haber

O böceklerin cinsi belli oldu

37 dakika önce

Eskişehir'de bazı mahalleleri adeta istila eden böceğin 'Lygaeidae Nysius' (bitki tahta kurusu) olduğu ortaya çıktı.

O böceklerin cinsi belli oldu, System.String[]
Eskişehir'de bazı mahalleleri adeta istila eden böceğin 'Lygaeidae Nysius' (bitki tahta kurusu) olduğu ortaya çıktı.

Son günlerde bazı mahallelerde gözlenen böceklerle ilgili başlatılan inceleme ve araştırmaların yarı sıra mücadele çalışmaları da sürüyor. Tarlalardan yerleşim birimlerine kadar gelen çok sayıda böcek, mahallede bulunan birçok evi sardı. Her geçen gün sayıları artan ve özellikle tarım alanlarının yakınında bulunan mahallelerde görülen böcek cinsi araştırılmaya başladı. Yetkilerden alınan bilgilere göre; mahalleleri adeta istila eden böceğin, bilimsel olarak 'Lygaeidae Nysius' adlandırılan bitki tahta kurusu olduğu anlaşıldı. İnsanlara zararı olmayan bu böceğin, yağmurlu ve güneşin olmadığı havalarda saklanırken, güneş ışığında adeta saniyeler içinde ortaya çıktığı belirtiliyor.

Böcekler yüzünden ne yapacaklarını şaşıran vatandaşların endişeleri sürürken, Tepebaşı Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekiplerinin, daha çok tarım alanları ve yeşil otların içinde bulunan böcekle mücadele çalışmaları sürüyor. - ESKİŞEHİR
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 05:13 Kaynak: İHA
Eskişehir, Yaşam
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İsmail Küçükkaya canlı yayında duyurdu: Fox TV, The Marmara otele dava açıyor İmamoğlu'ndan Erdoğan'ın Sisi benzetmesine jet yanıt: Milletimiz ismimi çok iyi biliyor HDP Eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın tutukluluğu devam edecek

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.6.2019 17:50:41. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: O böceklerin cinsi belli oldu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]