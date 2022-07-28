O bölgelerde kırmızı bayrak asıldı, denize girmek yasaklandı - Son Dakika
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O bölgelerde kırmızı bayrak asıldı, denize girmek yasaklandı

28.07.2022 18:14

O bölgelerde kırmızı bayrak asıldı, denize girmek yasaklandıSAKARYA Sakarya'nın denize kıyısı bulunan Karasu, Kocaali ve Kaynarca ilçelerinde olumsuz hava koşulları sebebiyle denize girmek yasaklandı.

O bölgelerde kırmızı bayrak asıldı, denize girmek yasaklandı

SAKARYA Sakarya'nın denize kıyısı bulunan Karasu, Kocaali ve Kaynarca ilçelerinde olumsuz hava koşulları sebebiyle denize girmek yasaklandı.

Karasu, Kocaali ve Kaynarca ilçelerinde olumsuz hava koşulları sebebiyle denize girmek kaymakamlıkların aldığı karar neticesinde yasaklandı ve kırmızı bayrak asıldı. Denize girmek için sahile gelen vatandaşlar ise kumsalda güneşlenmekle yetindi.

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Sakarya'da olumsuz hava koşulları nedeniyle denize girmek yasaklandı Sakarya'da olumsuz hava koşulları nedeniyle denize girmek yasaklandı
Kaynak: İHA

Sakarya, Kocaali, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel O bölgelerde kırmızı bayrak asıldı, denize girmek yasaklandı - Son Dakika

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