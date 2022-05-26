O çaldı, sevgilisi gözcülük yaptı! Çiftim motosiklet hırsızlığı kameraya yansıdı - Son Dakika
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O çaldı, sevgilisi gözcülük yaptı! Çiftim motosiklet hırsızlığı kameraya yansıdı

26.05.2022 13:33

Adana'da ihbar üzerine güvenlik kamera görüntülerini izleyen polis, Abdullah Ç. isimli hırsızın 3 motosikleti düz kontak yaparak çaldığını, sevgilisi Burcu P.'nin ise gözcülük yaptığını tespit etti. Şüphelilerin hırsızlık anları güvenlik kamerasına yansıdı. Hırsızlardan Burcu P. ise ekiplere verdiği ifadede, "Paraya ihtiyacımız vardı, çaldık" dedi.

Adana İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, bir ay içerisinde 3 kişinin motosikletlerinin çalındığını belirtip, şikayetçi olması üzerine çalışma başlattı.

DÜZ KONTAK YAPARAK ÇALDILAR

Olayların yaşandığı bölgelerdeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, bir şüphelinin park halindeki motosikletleri düz kontak yaparak çalıştırdıktan sonra çaldığını, yanındaki kadın şüphelinin ise gözcülük yaptığını tespit etti. Hırsızlık anları ise güvenlik kamerasına yansıdı.

BASKINDA MOTOSİKLETLER BULUNAMADI

Olayla ilgili çalışmasını derinleştiren ekipler, şüphelinin çeşitli suçlardan 17 kaydı olan Abdullah Ç. (32), gözcülük yapan sevgilisinin ise 7 suç kaydı bulunan Burcu P. (27) olduğunu belirledi. Şüpheli sevgililer, adreslerine düzenlenen baskında gözaltına alındı. Evde ve bahçede yapılan aramalarda ise motosikletler bulunamadı.

"PARAYA İHTİYACIMIZ VARDI"

Emniyete götürülen şüphelilerden Burcu P., ifadesinde, "Paraya ihtiyacımız vardı, çaldık. Sevgilim motosikletleri götürüp satıyordu. Paraları da paylaşıyorduk" dedi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Abdullah Ç. ile Burcu P., çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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Polis yoldan geçen kaplumbağaya yardım etti! O anlar kamerada Polis yoldan geçen kaplumbağaya yardım etti! O anlar kamerada Şemsiyeyi çalmaya çalışan şüpheliler suçüstü yakalandı Şemsiyeyi çalmaya çalışan şüpheliler suçüstü yakalandı
Kaynak: DHA

Asayiş Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Hırsızlık, Adana, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa O çaldı, sevgilisi gözcülük yaptı! Çiftim motosiklet hırsızlığı kameraya yansıdı - Son Dakika


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SON DAKİKA: O çaldı, sevgilisi gözcülük yaptı! Çiftim motosiklet hırsızlığı kameraya yansıdı - Son Dakika
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