O caniler gözaltına alındı
1 saat önce
Adana'da hamile bir kediyi pitbull cinsi köpeğin önüne atıp parçalattığı iddia edilen 3 çocuk gözaltına alındı.
Adana Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 06:05 Kaynak: İHA
'da hamile bir kediyi pitbull cinsi köpeğin önüne atıp parçalattığı iddia edilen 3 çocuk gözaltına alındı. Alınan bilgiye göre, merkez Seyhan
ilçesi Mithatpaşa Mahallesi Defne
Caddesi'nde meydana gelen olayda, 3 kişi, bakkal Zehra Kuşçu'ya ait "Çıtır" isimli hamile kediyi pitbull cinsi köpeğin önüne atıp parçalattı. Kuşçu'nun şikayeti üzerine polis, 3 kişinin yakalanması için çalışma başlattı. Güvenlik kamerası görüntülerinden tespit edilen 13 yaşındaki A.Y., H.P. ve M.Ü. gözaltına alındı. Çocuklar Adana Emniyet Müdürlüğü
Çocuk Şube Müdürlüğüne götürüldü. Çocukların ifadelerinin alınmasının ardından yarın adliyeye sevk edileceği öğrenildi.
(İHA)
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