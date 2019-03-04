Son Dakika Haberleri: O Caniler Yakalandı

O Caniler Yakalandı

1 saat önce

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde nesli tükenmek üzere olduğu için koruma altına alınan oklu kirpiyi vahşice öldüren 3 kişi, jandarma tarafından yakalandı.

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Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde nesli tükenmek üzere olduğu için koruma altına alınan oklu kirpiyi vahşice öldüren 3 kişi, jandarma tarafından yakalandı. Siverek ilçesine bağlı Aşağıkaracaören kırsal mahallesinde 3 şahıs, nesli tükenmek üzere olduğu için koruma altına alınan oklu kirpiyi köpekle yuvasından çıkarttıktan sonra kafasını sopayla ezerek öldürmüştü. Şahıslar, kirpiyi öldürürken video çekip sosyal medyada yayımladı. Görüntülerin yayımlanmasının ardından harekete geçen jandarma ekipleri, kimliklerini belirlediği H.D., A.D. ile E.D. isimli şahısları Viranşehir ilçesinde yakaladı. Gözaltına alınan zanlılar, "Kara Avcılığı Kanunu'na muhalefet' ve 'Hayvanları Koruma Kanunu'na muhalefet' suçundan adliyeye sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 07:46 Kaynak: İHA

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