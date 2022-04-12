O çatıya çıktı, vatandaşlar görüntülemek için yarıştı - Son Dakika
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O çatıya çıktı, vatandaşlar görüntülemek için yarıştı

12.04.2022 16:35

O çatıya çıktı, vatandaşlar görüntülemek için yarıştı Kahramanmaraş'ta ismi öğrenilemeyen bir kişi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü çatısına çıkarak intihar etmek istedi.

O çatıya çıktı, vatandaşlar görüntülemek için yarıştı

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta ismi öğrenilemeyen bir kişi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü çatısına çıkarak intihar etmek istedi. Meraklı vatandaşların cep telefonuyla görüntülediği şahıs, polis tarafından ikna edilerek çatıdan indirildi.

Alınan bilgiye göre, Kahramanmaraş İl Milli Eğitim Müdürlüğüne gelen ismi öğrenilemeyen bir kişi, daha sonra binanın çatı kısmına yönelerek intihar girişiminde bulundu. Haber verilmesi ile olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri geldi. İtfaiye ekipleri şahsın atlama ihtimaline karşı hemen şişme branda açtı. Polis ekipleri ise şahsın yanına çıkarak ikna çalışması başlattı. Bu arada, meraklı vatandaşlar da cep telefonu kameralarıyla çatıdaki genci görüntülemek için adeta birbiriyle yarıştı.

15 dakika sonra süren çabanın ardından genç, ikna edilerek çatıdan indirilerek sağlık kontrolü için hastaneye götürüldü.

O çatıya çıktı, vatandaşlar görüntülemek için yarıştı
O çatıya çıktı, vatandaşlar görüntülemek için yarıştı
O çatıya çıktı, vatandaşlar görüntülemek için yarıştı

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milli eğitim bakanlığı, Kahramanmaraş, İntihar, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa O çatıya çıktı, vatandaşlar görüntülemek için yarıştı - Son Dakika


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