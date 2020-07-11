O çiftçi, köpeklerini traktöre neden bağlayarak götürdüğünü açıkladı - Son Dakika

ÇANAKKALE'de iki köpeğini traktörünün arkasına iple bağlayarak, tarlasına giderken görüntülenen kişinin, tarımla uğraşan emekli öğretmen Nizamettin Yılmaz olduğu ortaya çıktı. Görüntülerin yanlış anlaşıldığını belirten Yılmaz, kendisiyle birlikte her gün tarlaya gidip gelen Takoz ve Çakır isimli av köpeklerini, yoldan geçerken bir kazaya yol açmamak için traktöre bağladığını söyledi.
?Merkeze bağlı Sarıcaeli köyü yolunda tarlasına giden bir çiftçinin, iki köpeğini iple traktöre bağlayıp götürdüğü anlar, yoldan geçen vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi. Vatandaşlardan tepki gören o çiftçinin, emekli öğretmen Nizamettin Yılmaz olduğu ortaya çıktı. Emekli olduktan sonra Sarıcaeli köyü çevresindeki tarlalarında tarıma başlayan Nizamettin Yılmaz'ın aynı zamanda av merakı bulunduğu, traktöre bağlayarak götürdüğü hayvanların ise, Takoz ve Çakır isimli kuşçu köpekleri olduğu anlaşıldı.
Şeftali bahçesindeki iki av köpeği, Nizamettin Yılmaz'ı karşılarında gördüklerinde yanına koşup kendisine sevgi gösterisinde bulundu. Yılmaz da bu iki köpek ve bir de büyütmek üzere aldığı yavru köpeği ile oynayıp, onları sevdi ve yiyecek vererek karınlarını doyurdu. Yılmaz, "Takoz ve Çakır ikisi de benim arkadaşım. Bütün kış boyunca benim av arkadaşım bunlar. Yazın da böyle bakıyorum onlara. Benimle beraber tarlaya da gezmeye de giderler. Günlük yaşamda hep beraberiz. Bakımlarını en iyi şekilde yapıyorum. Kayıtları var, aşıları tam olarak yapılır" diye konuştu.