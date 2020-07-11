O çiftçi, köpeklerini traktöre neden bağlayarak götürdüğünü açıkladı - Son Dakika

O çiftçi, köpeklerini traktöre neden bağlayarak götürdüğünü açıkladı

ÇANAKKALE'de iki köpeğini traktörünün arkasına iple bağlayarak, tarlasına giderken görüntülenen kişinin, tarımla uğraşan emekli öğretmen Nizamettin Yılmaz olduğu ortaya çıktı.

ÇANAKKALE'de iki köpeğini traktörünün arkasına iple bağlayarak, tarlasına giderken görüntülenen kişinin, tarımla uğraşan emekli öğretmen Nizamettin Yılmaz olduğu ortaya çıktı. Görüntülerin yanlış anlaşıldığını belirten Yılmaz, kendisiyle birlikte her gün tarlaya gidip gelen Takoz ve Çakır isimli av köpeklerini, yoldan geçerken bir kazaya yol açmamak için traktöre bağladığını söyledi.

?Merkeze bağlı Sarıcaeli köyü yolunda tarlasına giden bir çiftçinin, iki köpeğini iple traktöre bağlayıp götürdüğü anlar, yoldan geçen vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi. Vatandaşlardan tepki gören o çiftçinin, emekli öğretmen Nizamettin Yılmaz olduğu ortaya çıktı. Emekli olduktan sonra Sarıcaeli köyü çevresindeki tarlalarında tarıma başlayan Nizamettin Yılmaz'ın aynı zamanda av merakı bulunduğu, traktöre bağlayarak götürdüğü hayvanların ise, Takoz ve Çakır isimli kuşçu köpekleri olduğu anlaşıldı.

Francesca Cipriani'den Can Yaman itirafı: Bütün gece bana kur yaptı, sonra da bana cevap vermedi
Babacan'dan Ayasofya'nın cami olmasına temkinli yorum: Sonuçlarını hep birlikte göreceğiz
Endonezya'da 300'den fazla reşit olmayan çocuğu istismar eden Fransız yakalandı
'BENİM EN SADIK DOSTLARIM ONLAR'

Sarıcaeli köyündeki şeftali bahçesinde iki av köpeğini de yanına alarak, tepkilere yol açan görüntülerle ilgili konuşan emekli öğretmen Nizamettin Yılmaz, hayvan haklarına saygılı, hayvanları seven bir insan olduğunu söyledi. İki av köpeğini traktöre bağlayarak götürmesinin, görüntüleri çeken kişilerce yanlış anlaşıldığını belirten Yılmaz, "Emekli öğretmenim, tarımla uğraşıyorum. Her çeşit hayvanım var. Köpeklerim, tavuklarım, kazlarım var. Zamanımı bu şeftali bahçemde geçiririm. Başka tarlalarım da var ekip, biçtiğim. Traktör ile bu çevrede gezerken iki av köpeğim de hep benimle beraber gelip giderler. İzmir- Bursa karayolunu birbirine bağlayan çevre yolunu geçmek zorundayım. Oradan geçerken köpeklerimi traktöre bağladım. Trafik kurallarına uymazlar, orada bir kazaya sebep olurum diye düşündüm. 200-300 metrelik bölümde traktörüm ile birinci viteste, yavaşça gittim. O arada bir bayan geldi, görüntüleri çekmiş. Bana, köpekleri neden bağladığımı sordu. Ben de bu şekilde karayolunu geçmek zorunda olduğumu söyledim. O da hayvanlara işkence yaptığımı düşünüp beni yanlış anlamış sanırım. Kesinlikle ben hayvan haklarına saygı gösteren ve hayvanları seven bir insanım. Bu köpeklere işkence yaptığımı düşünmek bile olamaz. Benim her zaman en sadık dostlarım onlar" dedi.

'EN İYİ ŞEKİLDE BAKIYORUM'

Şeftali bahçesindeki iki av köpeği, Nizamettin Yılmaz'ı karşılarında gördüklerinde yanına koşup kendisine sevgi gösterisinde bulundu. Yılmaz da bu iki köpek ve bir de büyütmek üzere aldığı yavru köpeği ile oynayıp, onları sevdi ve yiyecek vererek karınlarını doyurdu. Yılmaz, "Takoz ve Çakır ikisi de benim arkadaşım. Bütün kış boyunca benim av arkadaşım bunlar. Yazın da böyle bakıyorum onlara. Benimle beraber tarlaya da gezmeye de giderler. Günlük yaşamda hep beraberiz. Bakımlarını en iyi şekilde yapıyorum. Kayıtları var, aşıları tam olarak yapılır" diye konuştu.


Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.07.2020 09:18 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel O çiftçi, köpeklerini traktöre neden bağlayarak götürdüğünü açıkladı - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

15:37 Francesca Cipriani'den Can Yaman itirafı: Bütün gece bana kur yaptı, sonra da bana cevap vermedi 15:31 Babacan'dan Ayasofya'nın cami olmasına temkinli yorum: Sonuçlarını hep birlikte göreceğiz 15:10 Endonezya'da 300'den fazla reşit olmayan çocuğu istismar eden Fransız yakalandı 14:54 Dünyaca ünlü sahilimizde "Çok fazla normalleştik" dedirten görüntüler 14:06 Emekli hakim, tramvayda 15 yaşındaki kızların fotoğrafını çekerken yakalandı 13:55 Tatil yapan eşi ve kayınvalidesini ziyarete giden adam, çıkan tartışmada anne-kızı öldürdü 13:49 Ebru Polat'tan kötü eleştirilere maruz kalan Semiha Yıldırım'a destek 13:32 Real Madrid'li Gareth Bale'ın koronavirüs maskesini gözüne kapatıp uyuması tepki çekti 13:08 Sokak ortasında sevgilisini öldürdü, polisi görünce kendini vurdu 13:05 Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş: Ayasofya cami olmakla kalmasın, bir mektep bir medrese olsun 12:41 İYİ Partili Lütfü Türkkan'ın kızı Dilara Türkkan tepkiler sonrası sosyal medya hesabını kapattı 12:37 Kaza yapan zırhlı araç takla attı, etrafa altın saçıldı! Ekipler karış karış arıyor 12:35 Bülent Arınç'tan Ayasofya'nın camiye dönüştürülmesine ilişkin yorum: Şükürler olsun 12:33 17 suçtan aranan cezaevi firarisi 6 yıldır kardeşinin kimliğiyle yaşamış 12:32 İki üniversite mezunu psikolog, evinde uyuşturucu imalatından yakalandı! Balkonu seraya çevirmiş
Francesca Cipriani'den Can Yaman itirafı: Bütün gece bana kur yaptı, sonra da bana cevap vermedi
15:37
Babacan'dan Ayasofya'nın cami olmasına temkinli yorum: Sonuçlarını hep birlikte göreceğiz
15:31
Endonezya'da 300'den fazla reşit olmayan çocuğu istismar eden Fransız yakalandı
15:10
Dünyaca ünlü sahilimizde "Çok fazla normalleştik" dedirten görüntüler
14:54
Emekli hakim, tramvayda 15 yaşındaki kızların fotoğrafını çekerken yakalandı
14:06
Tatil yapan eşi ve kayınvalidesini ziyarete giden adam, çıkan tartışmada anne-kızı öldürdü
13:55
Ebru Polat'tan kötü eleştirilere maruz kalan Semiha Yıldırım'a destek
13:49
Real Madrid'li Gareth Bale'ın koronavirüs maskesini gözüne kapatıp uyuması tepki çekti
13:32
Sokak ortasında sevgilisini öldürdü, polisi görünce kendini vurdu
13:08
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş: Ayasofya cami olmakla kalmasın, bir mektep bir medrese olsun
13:05
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.07.2020 15:57:00. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: O çiftçi, köpeklerini traktöre neden bağlayarak götürdüğünü açıkladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]