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O cinayetin detayları ortaya çıktı...Kaymakamın oğlunun cinayetinde 'sakız' detayı

59 dakika önce

O cinayetin detayları ortaya çıktı.

O cinayetin detayları ortaya çıktı...Kaymakamın oğlunun cinayetinde 'sakız' detayı
DENİZLİ - Denizli'de öldürülen Bursa'nın Gemlik ilçesi kaymakamının 15 yaşındaki oğlunun cinayetinin detayları ortaya çıktı.
Denizli'nin Pamukkale ilçesinde Bursa'nın Gemlik ilçesi kaymakamının oğlu Safa Akif İnan karıştığı bıçaklı kavgada yaşamını yitirdi. İki şahsın da yaralandığı kavgada gözaltına alınan 18 yaşından küçük 8 şüphelinin 5'i tutuklandı. Diğer 3 şüpheli de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Edinilen bilgiye göre, kız meselesinden dolayı B.Ç. ve Safa Akif İnan tartıştı. İkili bir araya gelince. Safa Akif İnan'ın abileri iki tarafı da uzlaştırdı. Bu kez olay yerine motosiklet ile gelen bir grup ile kaymakamın çocukları arasında tartışma başladı.
Bıçaklama olayı, 'sakız çiğneme' sözünden başladı
Safa Akif İnan'ın kız arkadaşından dolayı sosyal medya da tartıştıklarını ve buluşmak için konuştuklarını belirten B.Ç. (14), "Biz konuştuk ve kavga etmeden anlaştık. Bu sırada olay yerine tanımadığım grup geldi. Onlar tartışmaya başlayınca biz hemen bir arkadaşım ile oradan uzaklaştık. Bıçaklayan çocukların hiçbirini tanımıyorum. Biz konuşup, her şeyi halletmiştik" dedi.
Olaya tanık olan diğer çocuklar ise verdikleri ifadelerde, "B.Ç. ile Safa konuştular. Safa'nın abileri araya girdi, iki tarafı uzlaştırdı. Safa arkadaydı. Bir kişi onu tutuyordu. Bu sırada K.E.'nin arkadaşları 3-4 kişi motosiklet ile geldi. Biri sakız çiğniyordu. Karşı gruptan biri 'Sakız çiğneme' gibi sözler söyledi. Biri küfür etti. İki grup birbirine girdi. Sonradan gelen, isminin B.K. olduğunu öğrendiğimiz kişi elinde bıçak ile kavga edenlerin etrafından dolaştı. Safa'nın abilerinden birini bacağından bıçakladı. Bıçağı sokup çıkardıktan sonra Safa'ya doğru yöneldi. Biz hemen oradan kaçtık. Safa'nın bıçaklanma anını görmedik" ifadelerine yer verdi.
"Kendimi korumak için bir kere sokup çıkarttım"
Olay esnasında Ahmet Burak İnan'ı bıçakladığını kabul eden B.K .(16), "Sakız çiğneme yüzünden kavga çıktı. Cebimdeki çakıyı çıkarıp bana vuran şahsın sol bacağına, kendimi korumak için bir kere sokup çıkardım. Bu sırada K.E. belinden tahta saplı ekmek bıçağını çıkardı. 'Polisler geliyor' diye bağırılınca kaçmaya başladım. K.E.'nin bıçağı herhangi birine salladığını görmedim" diye konuştu.
O cinayetin detayları ortaya çıktı...Kaymakamın oğlunun cinayetinde 'sakız' detayı
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 12:19 Kaynak: İHA
Bursa, kavga, Akif İnan, 3. Sayfa
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