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"O da bu hale düşerse artık yüreğimiz kaldırmaz"

31 dakika önce

Batman'da iki oğlunda da beyincik erimesi hastalığı (NCL) bulunan İhsan ve Fatma Abay çifti, yurt dışında tedavi için destek arıyor.

Batman'da iki oğlunda da beyincik erimesi hastalığı (NCL) bulunan İhsan ve Fatma Abay çifti, yurt dışında tedavi için destek arıyor.
Batman Turgut Özal Anadolu Lisesi'nde Matematik öğretmeni olan baba İhsan Abay, AA muhabirine 10 yaşındaki oğlu Emircan Mert'in yaklaşık 6 yıl önce dünyada ender görülen hastalığa yakalandığını ve bir süre sonra yatalak olduğunu anlattı.
Diğer oğlu 4 yaşındaki Ahmet Çınar'ın da iki aydır bu hastalıkla mücadele ettiğini söyleyen Abay, Emircan Mert'i tedavi için Ankara'da bir hastaneye götürdüğünü ancak gelinen aşama nedeniyle tedavi edilemediğini kaydetti.
Çocuklarının gözleri önünde erimesine yüreklerinin dayanamadığını aktaran Abay, şöyle konuştu:
"Yurt dışında NCL hastalığının tedavisinin yapılmaya başlandığını öğrendik. Ahmet Çınar'ın tedavisi için yetkililerden destek bekliyoruz. Emircan Mert gözümün önünde eriyor, bunu kabullendim. Onun için yapılabilecek bir şey kalmamış ama diğer çocuğum Ahmet Çınar'ım da gidiyor. O da bu hale düşerse artık yüreğimiz kaldırmaz. Her gün ağlıyoruz."
Anne Fatma Abay da oğlu Ahmet Çınar'ın hastalığının ilerlemeden tedavi edilmesinin önemine işaret ederek, "Bu hastalığın tedavisi Türkiye'de yok ama Almanya'da var. Bu tedavinin yapılması için yardım istiyoruz. Bizim maddi durumumuz yetersiz, olsaydı yapardık." dedi.
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 03:44 Kaynak: AA
Anadolu Lisesi, Ahmet Çınar, Batman, Güncel
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