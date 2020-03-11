O dava sonuçlandı: Zaruri ihtiyaç, suç değil! - Son Dakika
Son Dakika Magazin O dava sonuçlandı: Zaruri ihtiyaç, suç değil! - Son Dakika Magazin

O dava sonuçlandı: Zaruri ihtiyaç, suç değil!

6 saat önce

EYVAH! KUAFÖR KAPALIBir dönem Ali Ağaoğlu ile yaşadığı ilişkiyle adını duyuran Hazal Mesudiyeli, Sarıyer'deki kuaförüne gitti.

O dava sonuçlandı: Zaruri ihtiyaç, suç değil!, System.String[]

EYVAH! KUAFÖR KAPALI


Bir dönem Ali Ağaoğlu ile yaşadığı ilişkiyle adını duyuran Hazal Mesudiyeli, Sarıyer'deki kuaförüne gitti. O an çok sıkışan genç kadın, kuaförü kapalı görünce komşu dairenin kapısını çaldı. Mesudiyeli, komşuya "Tuvaletinizi kullanabilir miyim?" diye sordu.


SPONTANE GELİŞMİŞ


Günaydın'da yer alan habere göre; komşu 'Hayır' deyince genç kadın, paspasa çişini yaptı. Sinirlenen komşu, Mesudiyeli'yi polise şikayet etti. Savcılık yaptığı soruşturma sonucu, "Olay, zaruri ihtiyaç nedeniyle spontane gelişmiş, suç işleme kastı yok" dedi. Dosya, tehdit suçu nedeniyle uzlaşma bürosuna gönderildi.



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Ali Ağaoğlu, Sarıyer, Kuaför, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 12:05 
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