O dudaklar, o elmacık kemikleri! Son görüntüsüyle hayranlarını şoke etti

Üç çocuk annesi 58 yaşındaki Moore, Paris Moda Haftası kapsamında düzenlenen bir defilede podyuma çıktı. Dün düzenlenen defilede, İngiliz tasarımcı Kim Jones'un Fendi'nin ilkbahar- yaz 2021 için hazırladığı koleksiyon tanıtıldı.Demi Moore da bu defilede siyah bir pantolon, bluz tanıttı. Tepeden tırnağa siyahlar içinde podyuma çıkan Moore, görünümünü omuzlarına kadar uzanan küpelerle tamamladı.Fakat Demi Moore'un kendi görüntüsü, tanıttığı kıyafeti bile geride bıraktı. Yüzüne estetik müdahale yaptırdığı ilk bakışta anlaşılan Moore'un abartılı elmacık kemikleri ve şekli tamamen değişen dudak yapısı görenleri şoke etti.Demi Moore'un bu görüntüsü sosyal medyada da gündemin ilk sıralarına yerleşti. Bazı kişiler Moore'un kesinlikle ilk bakışta tanınmayacak kadar değiştiğini ileri sürüp "Ama bunun nedeni, estetik operasyon mu yoksa makyaj sanatçısının ustalığı mı belli değil" diye yorum yaptı bu görüntüye.Bir kullanıcı "Demi, daha fazla estetik operasyon yaptırma. Bu utanç verici. Bence herkes incelikle yaşlanmayı kabul etmeli" diye görüş bildirdi. Birçok kullanıcı da estetik müdahalelerin, güzelleştirmek yerine insanların yüzlerini darmadağın ettiğini savundu.Moore'un tanınmayacak hale geldiğini gören bir başka sosyal medya kullanıcısı "Bunun Demi Moore olduğuna inanamıyorum" derken ona yanıt veren bir başkası da "Bu zaten Demi Moore olamaz" diye görüşünü bildirdi.Aslında bu Demi Moore'un yaptırdığı ilk estetik müdahala değil. Neredeyse bütün hayatı boyunca sık sık yüzüne estetik müdahalelerde bulundu Moore. Fakat hiçbirinde bu kadar şoke edici şekilde değişmemişti.

Yıllar boyunca görüntüsünü korumak için çeşitli müdahaleler yaptırdığı ileri sürülen Demi Moore, röportajlarında da bunun tam tersi beyanlarda bulunuyordu. Moore, 2019 yılında verdiği bir röportajda doğal yaşlanma sürecini kabullendiğini ileri sürüp bunun aynaya bakınca kendini tanıyamamaktan daha iyi olduğunu savunmuştu.