Son Dakika Haberleri: O Duvara Bu Kez, 'Torbacı Kalmadı' Yazıldı

O Duvara Bu Kez, 'Torbacı Kalmadı' Yazıldı

53 dakika önce

ADANA'da, 2 yıl önce torbacılar tarafından '100 metre ileride gece çalışacak torbacı aranıyor' yazısı yazılan duvara, bu kez 'Torbacı kalmadı' yazıldı.

O Duvara Bu Kez, 'Torbacı Kalmadı' Yazıldı, System.String[]
ADANA'da, 2 yıl önce torbacılar tarafından  '100 metre ileride gece çalışacak torbacı aranıyor' yazısı yazılan duvara, bu kez 'Torbacı kalmadı' yazıldı.

Seyhan ilçesi Hürriyet Mahallesi'nde uyuşturucu satıcıları tarafından 2 yıl önce bir duvara '100 metre ileride gece çalışacak torbacı aranıyor' yazıldı. Aradan geçen süre içerisinde Narkotik Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmalar kapsamında, 4 bin 500 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 900'ü, uyuşturucu satıcısı olduğu iddiasıyla tutuklandı.

Operasyonlarda 2 tona yakın uyuşturucu ele geçirilerek imha edildi. 2 yılın ardından aynı duvara bu kez, 'Torbacı kalmadı' yazıldı.

Mahallelerinin uyuşturucu satıcılarından temizlendiğini söyleyen vatandaşlar ise polisin yaptığı denetim ve baskınlardan memnun olduklarını söyledi.

- Adana

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 09:17 Kaynak: DHA

Hürriyet Mahallesi, Adana, 3. Sayfa
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