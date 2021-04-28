O egzozu takanlara taviz yok, hepsi trafikten men ediliyor - Son Dakika

O egzozu takanlara taviz yok, hepsi trafikten men ediliyor

28.04.2021 10:14
O egzozu takanlara taviz yok, hepsi trafikten men ediliyor, System.String[]

Mersin'de trafik polisleri, bu yılın ilk 3 ayında yaptığı uygulamalarla, gürültüye neden olan egzoz takılı olan 593 motosikleti trafikten men etti.

Mersin'de trafik polisleri, bu yılın ilk 3 ayında yaptığı uygulamalarla, gürültüye neden olan egzoz takılı olan 593 motosikleti trafikten men etti. Egzozlardan çıkan sesler vatandaşların büyük tepkisini çekerken, yetkililer bu tür egzozlara kesinlikle izin verilmeyeceğini belirttiler.

Mersin Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, vatandaşlardan gelen şikayetler üzerine modifiye araçlar ve motosikletliler üzerinde uygulamalarını arttırdı. Özellikle ek egzoz takılan motosikletleri belirleyen trafik ekipleri, uygulama noktasında yaptığı inceleme ile araçları trafikten men ediyor. Yılın 3 ayında çoğu egzozdan olmak üzere binin üzerinde motosiklet trafikten men eden ekipler, sürücülere de ceza yazıyor. Geçen yıl başlayan, bu yılda devam eden sıkı denetimlerle vatandaşların büyük tepkisini çeken motosikletler tek tek tespit edilirken, uygulama noktalarında da özellikle egzoz kontrolü yapılıyor.

1 Ocak-26 Nisan 2021 tarihleri arasında yapılan 73 bin 94 denetimde, 593'ü çevreyi rahatsız eden egzozdan olmak üzere bin 268 motosiklet trafikten men edilirken, sürücülere idari para cezası kesildi.

Kask denetimleri de arttı

Öte yandan, egzoz dışında kask uygulamasına da önem veren ekipler, motorlu bisiklet ve motosiklet sürücülerinin kasksız bu araçları kullanmasına izin vermiyor. 'Ben de Kaskımı Takıyorum' kampanyası kapsamında denetimlerini artıran ekipler, sürücüleri kask kullanımına yöneltiyor. Dünya Sağlık Örgütü'nün 2015 yılı 'yol güvenliği' raporunda dünyada ölümlü trafik kazalarının yüzde 49'unu yayalar ile bisiklet ve motosiklet sürücülerinin karıştığı kazalarının oluşturduğu, motosiklet kazalarında ölümlerin büyük bölümünün kafaya alınan darbeler sonucunda gerçekleştiği, kask takmanın ölüm riskini yüzde 40, ağır yaralanma riskini ise yüzde 70 oranında düşürdüğü belirtiliyor.

Bu kapsamda yapılan denetimlerde kask takmayan 9 bin 822 sürücüye, idari para cezası kesildi.

Yetkililer, denetimlerin aralıksız süreceğini, vatandaşları rahatsız edecek, trafiği tehlikeye sokacak ve eksik belgeli hiçbir araca izin verilmeyeceğini belirttiler. - MERSİN

O egzozu takanlara taviz yok, hepsi trafikten men ediliyor
O egzozu takanlara taviz yok, hepsi trafikten men ediliyor
O egzozu takanlara taviz yok, hepsi trafikten men ediliyor
O egzozu takanlara taviz yok, hepsi trafikten men ediliyor
O egzozu takanlara taviz yok, hepsi trafikten men ediliyor
O egzozu takanlara taviz yok, hepsi trafikten men ediliyor
O egzozu takanlara taviz yok, hepsi trafikten men ediliyor

Trafik Denetleme, Para Cezası, Bisiklet, Mersin, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa O egzozu takanlara taviz yok, hepsi trafikten men ediliyor - Son Dakika


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