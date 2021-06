O eleştiriyi yapanı kibarca 'fırçaladı': Uzaylıya benziyorsun

SOSYAL MEDYADAN ELEŞTİRDİ

Bir çocuk annesi 36 yaşındaki Khloe Kardashian, bir sosyal medya kullanıcısı tarafından, estetik müdahaleler sonucu sık sık değişen görüntüsü nedeniyle eleştirilmişti. Söz konusu kişi Khloe Kardashian'dan "uzaylı" diye söz etmişti.

'BENİ BLOKLAYABİLİRSİN'

Khloe Kardashian; kendi sosyal medya hesabından bu kişiye " Böyle hissettiğin için üzgünüm. Beni bloklamak için her hakka sahipsin" diye seslendi. Kardashian, kendisinin yaptığı paylaşımlarda, sessizlik içinde acı çeken insanlara yardımcı olmaya çalıştığını ileri sürdü. Khloe Kardashian'ın sosyal medya üzerinde yanıt verdiği kullanıcı, yıldızın rol aldığı bir reklam filmine gönderme yaparak "Nasıl bir ilaç şirketi, geçirdiği estetik ameliyatlar sonucu yaratığa benzeyen birini kendi sözcüsü olarak seçer ki?" diye yorum yapmıştı.

HORMONLAR YÜZÜNDEN OLDUĞUNU SÖYLEMİŞTİ

Khloe Kardashian, sosyal medya hesabındaki alana da "Eğer bir başka kadına saldırıyorsanız kendinizi 'Feminist' olarak tanımlama hakkına sahip olduğunuzu düşünmüyorum" diye yazdı. Khloe Kardashian, uzun süredir geçirdiği estetik operasyonlar nedeniyle gündemde. Özellikle yüzüne sık müdahale yaptıran Kardashian, çocuk sahibi olmak için yaptırdığı girişimler sonucu hormon değişimi nedeniyle yüzünün daha yuvarlak bir hale geldiğini ileri sürmüştü.

HEP DIŞ GÖRÜNÜŞYLE UĞRAŞTI

Khloe Kardashian, hayatının büyük bir bölümünde dış görüntüsünü istediği hale getirmek için çok uğraştı. Bir dönem fazla kilolarından kurtulmak için uğraşan Kardashian, sonradan bunu başardı.

DURMADAN DEĞİŞTİ

Tristan Thompson ile birlikteliğinden True adında bir kızı bulunan Kardashian, son yıllarda da estetik operasyonlar nedeniyle sürekli değişen yüzüyle gündeme geliyor.

KHLOE HAKKINDA HİÇ YANITLANMAYAN SORU

Gösteri dünyasının yıllardır cevap bulunamayan bir sorusu da bu: Khloe Kardashian'ın gerçek babası kim... Kardashian'ın babası Robert Kardashian'ın eski eşlerinden Ellen Pearson'a göre Khloe'nin babası başka birisi. Yani Khloe'yi Kris Jenner dünyaya getirmiş olsa da gerçek babası Robert Kardashian değil. Khloe Kardashian'ın DNA testi yaptırmayı bir türlü kabul etmemesi de Pearson'ın bu iddiasını doğrulayan bir unsur olarak gösteriliyor. Yani iddialara göre Khloe Kardashian, Robert Kardashian'ın biyolojik kızı olmadığının ortaya çıkmasından korktuğu için test yaptırmaya yanaşmıyor.

YILLAR İÇİNDE HEPSİ DEĞİŞTİ

Aslına bakılırsa Kardashian/ Jenner ailesinde estetik müdahalelere başvuran tek kişi Khloe Kardashian değil. Anneleri Kris Jenner dahil tüm kardeşler, sık sık kendilerini estetik cerrahlara emanet ediyor. 2007 yılında başlayan Keeping Up With The Kardashians adlı reality şov sayesinde hem şöhret hem servet kazanan aile üyeleri geçen zaman içinde gerçekten de dudak uçuklatacak kadar değişti. Gelin onların baştan bu yana geçirdikleri değişime bir göz atalım.

ÇOCUK YAŞTAYDI Ailenin en küçük üyesi Kylie Jenner, şov başladığında henüz çocuk yaştaydı. Aradan geçen yıllar onu hem finansal hem de fiziksel olarak değiştirdi.

KOZMETİK İMPARATORLUĞU Bugün 23 yaşında olan Jenner, bir kozmetik imparatorluğunun sahibi. Travis Scott ile ilişkisinden Stormi adında bir kızı var. Ayrıca 900 milyon dolarlık bir servetin de sahibi.

FARKLI BİR YOL İZLEDİ Kris Jenner'ın Bruce Jenner ile evliliğinden dünyaya gelen ilk kızı Kendall ise ailesinden daha farklı bir yol izledi.

KENDİ MESLEĞİNİ SEÇTİ Moda alanında kariyer yapan Kendall Jenner da 45 milyon dolarlık bir servetin sahibi.