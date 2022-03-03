"O eşimi öldürdü yanında ben de öldüm" - Son Dakika
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"O eşimi öldürdü yanında ben de öldüm"

03.03.2022 11:08
"O eşimi öldürdü yanında ben de öldüm"

Bursa'da yaşlı kadının ölümüne, yanındaki kocasının da yaralanmasına sebep olan kazada 307 promil alkollü olduğu tespit edilen sürücü hakim karşısına çıktı.

Bursa'da yaşlı kadının ölümüne, yanındaki kocasının da yaralanmasına sebep olan kazada 307 promil alkollü olduğu tespit edilen sürücü hakim karşısına çıktı. Mahkeme sürücünün tutuklu yargılanmasının devamına karar verirken; eşini kazada kaybeden yaralı yaşlı adam, "O eşimi öldürdü yanında ben de öldüm" diyerek gözyaşlarına boğuldu.

Edinilen bilgiye göre, 2 ay önce Gemlik ilçesinde meydana gelen kazada, oğlu tarafından vakit geçirmeleri için yapılan hobi bahçesinde oturdukları sırada, bahçenin hemen üzerinde bulunan 50 metre yüksekliğindeki şarampolden aşağıya yuvarlanan kamyonetin altında kalan Cevdet ve Nermin Yıldız çifti ağır yaralandı.

Kazayı gören komşuları hemen durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı çift itfaiye ekipleri tarafından sıkıştıkları aracın altından çıkartılarak, Gemlik Devlet Hastanesine kaldırıldı. 65 yaşındaki Nermin Yıldız yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamazken, eşi Cevdet Yıldız (70) hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildi.

Kazada 307 promil alkollü olduğu tespit edilen kamyonet sürücüsü Abdurrahman Pusmaz sevk edildiği adli mercilerce tutuklandı. Bir kişinin ölümüne bir kişinin de yaralanmasına sebep olan kazanın ilk duruşması dün yapıldı. Duruşmaya tutuklu bulunan Abdurrahman Pusmaz ve avukatı ile karşı taraf avukatları ile kazada yaralanan Cevdet Yıldız ile yakınları katıldı.

Mahkeme heyeti her iki tarafı da dinledikten sonra bir sonraki duruşmaya kadar Abdurrahman Pusmaz'ın tutuklu yargılanmasının devamına bu sürede eksik evrakların tamamlanmasına karar verdi.

Duruşma basın mensuplarının sorularını cevaplandıran ailenin Avukatı Yusuf Korkusuz, "Bugün 307 promil alkolle sokağa çıkıp 'olursa olur, olmazsa olmaz yada ne olursa olsun' düşüncesiyle gerek insanların canlarını gerekse, mallarını tehlikeye sokan alkollü bir sürücünün müvekkilimizin ailesine verdiği zararla alakalı duruşmaya gelmiş bulunmaktayız. Cevdet Yıldız bu kazada hem yaralandı hem de eşini kaybetti. Bunun acısını bütün aile yaşıyor. Hakikaten bu insanların acılarını kelimelerle ifade etmek mümkün değil. Alkollü sürücülerin kendilerini masum bir şekilde göstererek 'iki bardak içki içtim, sokağa çıktım. Kırmızı da durdum, yoluma devam ettim' gibi düşüncelerle adaleti yanıltma konusunda hareket ettiklerini bugün de gördük. Ama biz adaletin en güzel şekilde tecelli edeceğine inanıyoruz. Alkollü sürücülerin vicdanları tatmin edecek bir şekilde cezalandırılmalarının gerektiği çok açık ve nettir" dedi.

O eşimi öldürdü yanında ben de öldüm

45 yılık hayat arkadaşı ile birlikte aynı kamyonetin altında kalan kendisi kurtulup hayat arkadaşını kaybeden 70 yaşındaki Cevdet Yıldız ise duruşma sonrası gözyaşlarını tutamadı. Acılı yaşlı adam,"O eşimi öldürdü, yanında ben de öldüm. Eşimin fotoğraflarına baktığım zaman sinir krizi geçiriyorum. İçim kanıyor. Lütfen adalet yerini bulsun" diye konuştu. - BURSA

O eşimi öldürdü yanında ben de öldüm
O eşimi öldürdü yanında ben de öldüm
O eşimi öldürdü yanında ben de öldüm
O eşimi öldürdü yanında ben de öldüm
O eşimi öldürdü yanında ben de öldüm
O eşimi öldürdü yanında ben de öldüm
O eşimi öldürdü yanında ben de öldüm
O eşimi öldürdü yanında ben de öldüm
O eşimi öldürdü yanında ben de öldüm

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Nermin Yıldız, Mahkeme, Polis, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa 'O eşimi öldürdü yanında ben de öldüm' - Son Dakika


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