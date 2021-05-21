O gece korkusu yüzüne yansımıştı:   Babam bize hep acı çektirdi - Son Dakika

O gece korkusu yüzüne yansımıştı:   Babam bize hep acı çektirdi

21.05.2021 12:45
O gece korkusu yüzüne yansımıştı:   Babam bize hep acı çektirdi, System.String[]

AİLESİNİ AĞIR SÖZLERLE ELEŞTİRDİMeghan Markle ve oğlu Archie ile birlikte ABD'nin Los Angeles kentinde kendine yeni bir hayat kuran Harry, bir dijital TV kanalı için çekilen The Me You Can't See (Göremediğiniz Ben) adlı program için bir kez daha kamera karşısına geçti, karşısında da yine...

O gece korkusu yüzüne yansımıştı:   Babam bize hep acı çektirdi
AİLESİNİ AĞIR SÖZLERLE ELEŞTİRDİ

Meghan Markle ve oğlu Archie ile birlikte ABD'nin Los Angeles kentinde kendine yeni bir hayat kuran Harry, bir dijital TV kanalı için çekilen The Me You Can't See (Göremediğiniz Ben) adlı program için bir kez daha kamera karşısına geçti, karşısında da yine Oprah Winfrey vardı. Prens Harry, ayrılmadan önce "kendini tuzağa düşürülmüş gibi" hissettiği İngiliz kraliyet ailesini yine ağır sözlerle eleştirdi. Özellikle de babası Prens Charles'a eleştiri okları yöneltti.

O gece korkusu yüzüne yansımıştı:   Babam bize hep acı çektirdi

YİNE AİLESİNİ BOMBALADI

Prens Harry, beş bölüm olarak tasarlanan TV programında babası Prens Charles'ın, çocukken kendisine acı çektirdiğini, ailenin kendisine zorbaca davrandığını, özellikle de karısı Meghan Markle intiharın eşiğine gelmişken kendilerine karşı ilgisiz davrandığını ileri sürdü.

O gece korkusu yüzüne yansımıştı:   Babam bize hep acı çektirdi
'TAMAMEN TERK EDİLDİK'

Harry, Oprah Winfrey ile yaptığı bu röportajda, aileden ayrılık kararı almalarının en büyük sebebinin, yakınlarının kendisine ve karısına karşı sergilenen bu ilgisizlik olduğunu anlattı. Prens Harry, o dönemde aile tarafından tamamen terk edildiklerini belirtti.

O gece korkusu yüzüne yansımıştı:   Babam bize hep acı çektirdi

'MEGHAN MÜCADELE VERİYORDU' İngiliz kraliyet ailesine, deyim yerindeyse "tam cepheden saldıran" Prens Harry, geçmişte ailesinin kendisine yardım edeceğini düşündüğünü ama yanıldığını söyledi. Harry "Ama her soru, heristek her uyarı, tam bir sessizlik ve tam bir ihmalle karşılandı. Bunları çözebilmek için dört yıl harcadır. Ailede kalabilmek ve görevlerimizi yerine getirebilmek, işimizi sürdürebilmek için mümkün olan her şeyi yaptık" diye konuştu. Harry, konuşmasının bu bölümünü "Ama Meghan, büyük bir mücadele veriyordu" diye tamamladı. Aile içinde kendilerini tuzağa düşürülmüş hissettiklerini ve ayrılmaktan başka seçenek kalmadığını anlattı Prens Harry. Prens sözlerini şöyle sürdürdü: "Sonuçta, kendi ailem için bu kararı verdiğimde bana hala 'Bunu yapamazsın' diyorlardı. Meghan hayatına son verecekti. Bu şekilde olmamalıydı."

O gece korkusu yüzüne yansımıştı:   Babam bize hep acı çektirdi
İNTİHAR KONUSU YİNE GÜNDEME GELDİ

Meghan'ın oğulları Archie'ye altı aylık hamileyken, kendisine "hayatına son vermek istediğini" anlattığına da değindi Prens Harry. 2019 yılının Ocak ayında Royal Albert Hall'a doğru ilerlerken, altı aylık hamile olan Meghan Markle'ın kendisiyle 'hayatına nasıl son vereceğine dair pratikler üzerinde" konuştuğunu anlattı. Prens, bunun da kendisine annesi Prenses Diana'nın, 1997 yılında ölmeden önceki son birkaç haftasını hatırlattığını belirtti. Annesi öldüğünde henüz 13 yaşında olduğunu hatırlatan Prens Harry, Diana'nın tabutunun arkasında yürürken ilk düşündüğünün de şu cümle olduğunu söyledi: "Hayatı istemiyordum.."

O gece korkusu yüzüne yansımıştı:   Babam bize hep acı çektirdi
YÜZ İFADESİ DİKKAT ÇEKMİŞTİ

Prens Harry ve Meghan Markle, hamile Düşes'in intihar düşüncesi açtığı gece, Royal Albert Hall'da bir etkinliğe katılmıştı. O gece Markle, her zamanki neşeli tavırlarını sergilerken Prens'in düşünceli ve canı sıkkın hali ise dikkatlerden kaçmamıştı. Zoraki gülümseyen Harrly, o gece sürekli olarak karısının elini tutmuştu.

O gece korkusu yüzüne yansımıştı:   Babam bize hep acı çektirdi

'MEGHAN, HAYATIMDAKİ BİR KADINI DAHA KAYBETMEMİ İSTEMEDİ'

Meghan Markle'ın kendisine intihardan ve hayatını nasıl sona erdireceğini düşündükten sonra fikrini değiştirdiğini anlattı Harry. Bunun nedenini de "Çünkü Meghan, benim hayatımdaki bir diğer kadını da kaybetmesini istemiyordu" diyerek açıkladı. Annesi Diana'nın, 1997 yılında, sevgilisi Dodi El Fayed ile birlikte hayatını kaybetmesinden sonra içinde hep Meghan'ı da kaybedeceğine dair bir korku taşıdığını da itiraf etti Prens Harry.

O gece korkusu yüzüne yansımıştı:   Babam bize hep acı çektirdi

ANNESİNİN CENAZE TÖRENİNİ HİÇ UNUTMADI

Winfrey'e "Tarih kendini tekerrür ediyordu" diyen Harry sözlerini şöyle sürdürdü: "Annem, beyaz olmayan biriyle bir ilişki içindeyken ölümüne kovalandı. ve bak şimdi ne oldu. Hayatımdaki bir kadını daha kaybetme ihtimali inanılmayacak kadar tetikleyici. ve liste giderek büyüyor." Prens Harry, annesinin ölümünden sonra alkol ve uyuşturucuya sığındığının altını çizdi. Harry, Londra'da kalmanın anksiyetesini büyüttüğünün altını çizdi. Sürekli annesinin cenaze töreninde duyduğu seslerin ve görüntülerin kafasının içinde gezindiğini anlattı.

O gece korkusu yüzüne yansımıştı:   Babam bize hep acı çektirdi

ANNESİNİN DESTEĞİNİ HİSSEDİYOR

ABD'ye taşınma karanından hiçbir pişmanlık duymadığını da anlattı Prens Harry. Annesi Diana'nın da bu konuda kendisine yardım ettiğine inandığını sözlerine ekledi.

O gece korkusu yüzüne yansımıştı:   Babam bize hep acı çektirdi
'BABAM BİZE ÇOK ACI ÇEKTİRDİ'

Babası Prens Charles'ın, çocukken kendilerine nasıl davrandığına değinen Harry, Kraliçe 2. Elizabeth'in Charles'ı nasıl yetiştirdiğini de masaya yatırdı. Bu döngüyü kırmak için de aileden ayrılmaya karar verdiğini vurguladı. Prens, "Babam bana ve William'a hep şunu söylerdi: "Benim için böyleydi, senin için de böyle olacak" derdi. Oysa sen acı çektin diye bu çocuklarının da acı çekmesi gerektiği anlamına gelmez. Aslında bunun tam tersi. Eğer siz acı çektiyseniz, bütün bu negatif deneyimlerinizi çocuklarınızın yaşamaması için elinizden geleni yapmanız gerekir."

O gece korkusu yüzüne yansımıştı:   Babam bize hep acı çektirdi

Amerika Birleşik Devletleri, Meghan Markle, Prens Harry, Los Angeles, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin O gece korkusu yüzüne yansımıştı:   Babam bize hep acı çektirdi - Son Dakika Magazin


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