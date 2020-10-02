O geceyi anlattı - Son Dakika

O geceyi anlattı

Gösterdiği kahramanlıkla 15 Temmuz hain darbe kalkışmasının seyrini değiştiren Şehit Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir'in kardeşi Soner Halisdemir, Mamak Belediyesi'ni ziyaret etti.

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Gösterdiği kahramanlıkla 15 Temmuz hain darbe kalkışmasının seyrini değiştiren Şehit Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir'in kardeşi Soner Halisdemir, Mamak Belediyesi'ni ziyaret etti. AK Parti Niğde İl Başkanı Yaşar Ataç ve AK Parti Bala İlçe Gençlik Kolları Başkanı Samet Özdemir ile birlikte Mamak Belediye Başkan Yardımcısı Molla Ali Çetin'i ziyaret eden Halisdemir, ardından Mamak Belediyesi tarafından Mamak Caddesi üzerinde inşa edilen Şehit Ömer Halisdemir'in heykelinin bulunduğu 15 Temmuz Anıtı'nı ziyaret etti. 15 Temmuz'un Türkiye için bir milat olduğunu belirten Başkan Yardımcısı Çetin, "249 'kahraman' o gece şehit oldu. Onlara Allah'tan rahmet diliyorum. Ömer Halisdemir de o kahramanlardan biriydi. Vatanı için bir an bile düşünmeden göğsünü hainlere karşı siper etti. Bunları bu millet asla unutmayacak" dedi.

O geceyi anlattı

Özel Kuvvetler Komutanlığını ele geçirmek isteyen darbeci Tuğgeneral Semih Terzi'yi gözünü kırpmadan öldürerek darbenin engellenmesinde büyük rol oynayan Şehit Ömer Halisdemir'in kardeşi Soner Halisdemir, Mamak Belediye Başkan Yardımcısı Çetin'i ziyaretinde o geceyi anlattı. Hasan Hüseyin Halisdemir'in 7 çocuğundan biri olan Soner Halisdemir, darbeye karşı direnişin simge ismi abisi Şehit Ömer Halisdemir'in o gece yaşadıklarına değinerek, 'O gece ağabeyim olağanüstü bir durum ve hareketlenme olduğunu fark ediyor. Özel Kuvvetler Komutanı Zekai Aksakallı Paşa o gece koruma Astsubayı olan abimi arıyor. Darbeci Semih Terzi'nin oraya geleceğini söyledikten sonra vur emri veriyor. Karargah ve nizamiyeyi sarmışlar zaten darbeciler, ağabeyim orada sonuç alamayacağını ve hainler tarafından çevrelendiğini görüyor. Sonrasında da Semih Terzi'yi vuruyor, 5-6 darbeci hain de ağabeyime ateş ederek şehit ediyorlar. Ağabeyim darbeden birkaç gün önce Paris'ten gelmişti. Birlikte oturuyorduk dışarıda. Bana 'toprak kokusunu alıyor musun, bizim ülkemizdeki bu toprak kokusunu yurt dışındayken çok özlüyorum, oradaki vatandaşlarımız da özlüyor' dedi' ifadelerinde bulundu.

(Gökşen Efe/İHA)

O geceyi anlattı
O geceyi anlattı
O geceyi anlattı

Ömer Halisdemir, 15 Temmuz, Mamak, Şehit, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2020 11:02 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel O geceyi anlattı - Son Dakika

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