Son Dakika Haberleri: O Gelirse Ben Giderim!'

O Gelirse Ben Giderim!'

1 saat önce

Son dönemdeki çıkışını sürdürmek adına transfer çalışmalarına şimdiden başlayan İngiliz devi Liverpool, Salzburg formasıyla bu sezon 20 gol atan İsrailli Munas Dabbur ile ilgileniyor.

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Son dönemdeki çıkışını sürdürmek adına transfer çalışmalarına şimdiden başlayan İngiliz devi Liverpool, Salzburg formasıyla bu sezon 20 gol atan İsrailli Munas Dabbur ile ilgileniyor.

Ancak bu transferin önünde ciddi bir engel var... O da takımın Mısırlı yıldızı Mohammed Salah.

Başarılı oyuncunun, İsrail'in Filistin'e uyguladığı zulüm nedeniyle Dabbur ile aynı takımda olmak istemediği öne sürüldü.

Ada basınında çıkan habere göre; Salah'ı riske etmeyi düşünmeyen Liverpool yönetiminin, bu transferden vazgeçeceği de gelen haberler arasında.
Kaynak: Hürriyet

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 09:54 

Salzburg, Liverpool, Güncel
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